Eisenach. Erfolgreiche Schwertkämpfer, schnelle Grundschüler und Fußballer, die das Handtuch werfen

Komplettes PSV-Podest

Drei junge Sportler der Chanbara-Abteilung des PSV Eisenach kämpften in der Kategorie Kumdo (Schwertkampf) erfolgreich beim „Best Fighter of Matierla Arts Championship“ in München. Die Schützlinge von Trainer Henrik Schulz bestätigten ihre Trainingsleistungen und sorgten für ein komplettes PSV-Podest. Luca Göpel siegte vor Moritz Scherwinsky und Emil Hilpert.

Eisenacher holen Silber

Wie in den Vorjahren fand an der Schanzenanlage „Alte Ruhl“ das von der TSG Ruhla mitorganisierte Crosslauf-Landesfinale der Grundschulen im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ statt. 19 Teams waren angereist. Die Aktiv-Schule „An der Via Regia“ Berlstedt verteidigte ihren Titel, während sich die Evangelische Grundschule Eisenach über Silber freute.

Aus nach drittem Nichtantritt

Der zweiten Fußball-Mannschaft der SG Gospenroda (1. Kreisklasse, Staffel 3) ist auf der Zielgeraden der Saison die Puste ausgegangen, genauer gesagt das Personal. Die Absage der Partie in Falken war bereits der dritte und zur Disqualifikation führende Nichtantritt, sodass das für den letzten Spieltag (1. Juni) angesetzte Spiel gegen Creuzburg nicht mehr ausgetragen wird. Derweil fiel das Nachholspiel zwischen Herda auf dem bereits feststehenden Kreisliga SG Oechsen am Donnerstagabend erneut ins Wasser.