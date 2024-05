Eisenach. Der Druck ist groß, wenn am Samstag die beiden Kellerkinder der Kreisoberliga aufeinandertreffen. Eventuell steht nach der Partie der erste Absteiger fest.

Während die Meisterfrage der Fußball-Kreisoberliga beantwortet ist, herrscht im Kampf um den Klassenverbleib weiter Spannung, zumal die Anzahl der Absteiger noch unklar ist. Zu einem absoluten Abstiegsendspiel kommt es am vorletzten Spieltag zwischen dem Vorletzten FC Eisenach und Schlusslicht ESV Gerstungen. Verliert der Gast und holt zeitgleich der FSV Ohratal II in Sundhausen einen Punkt, wäre das Schicksal der Werrastädter besiegelt. Alle Partien der vorletzten Runde sind für Samstag angesetzt, wobei witterungsbedingt Fragezeichen hinter den auf Naturrasen geplanten Begegnungen stehen. Unbespielbar ist nach dem Starkregen am Donnerstag bereits der Platz in Hötzelsroda, weshalb die SG ihren Heimausklang gegen Blau-Weiß Dermbach auf dem Kunstrasen in Eisenach austrägt.

lan