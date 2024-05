Erfurt. Im Relegationsrückspiel geht es am Samstag um die Wurst. Die Erfurter Wölfe wollen den Aufstieg schaffen, Behringen/Soneborn den Klassenerhalt.

Sekt oder Selters heißt es am Samstagabend: 18 Uhr empfangen die Handball-Wölfe Erfurt in der Riethsporthalle den SV Town & Country Behringen/Sonneborn zum Relegationsrückspiel um den Aufstieg respektive Verbleib in der Thüringer Handball-Oberliga. Nach dem knappen 35:34-Auswärtssieg in Behringen hat der Landesliga-Zweite aus Erfurt die besseren Karten. Doch Behringen wird mit reichlich Fan-Unterstützung anreisen und will den Erfurtern nach deren umstrittenem Blitz-Transfer eines Ex-Profis die Stirn bieten. Wölfe-Coach Koke ist sich vor dem Rückspiel sicher: „Das wird nicht nur ein Handballfest, sondern auch noch ein ganz heißer Tanz.“

jma