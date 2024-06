Hildburghausen. Die Lorenz-Elf steigert sich gegenüber dem 0:6 in der Vorwoche, doch für Zählbares reicht dies auswärts nicht.

Die Lage für Fußball-Landesklässler Grün-Weiß Gospenroda im Abstiegskampf ist nach dem 1:3 (0:2) beim FSV Eintracht Hildburghausen wieder richtig bedrohlich geworden. Da zeitgleich Mitkonkurrent FC Barchfeld mit 3:2 gegen den SV Steinach siegte, trennt Gospenroda zwei Spieltage vor Saisonende nur noch ein Punkt von Rang 13, dem vermutlich ersten Abstiegsplatz.

Verzichten musste Gospenroda auf Falk Engelhardt und Alexander Schüler, während Defensivmann Christoph Treibert erstmals nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder in der Startelf stand. Der Gast suchte zunächst die Flucht nach vorne, doch mehrere Abschlüsse in den ersten 25 Minuten (Hofmann, Rothe, Kehr) brachten nichts ein. Stattdessen ging der Gastgeber, bei dem Torjäger Sandro Eichhorn ausfiel, in der 32. Minute durch Yannick Kuhles in Front. Maximilian Schneider erhöhte mit dem Pausenpfiff (45.+).

Die Gäste stellten zur zweiten Hälfte um, was jedoch verpuffte. Gästetrainer Patrick Lorenz monierte lautstark: „Wir bekommen keinen Druck auf dieses Match. Meine Fresse!“ Beim 3:0 nach einer Stunde durch Kuhles hatte die Eintracht leichtes Spiel. Gleich mit einer Dreier-Überzahl kreuzten sie vor dem Gästekeeper auf. Kurze Zeit später kamen die Gospenrodaer durch Kapitän Til Zarschler zum 3:1. Die Grün-Weißen spielten mutig weiter nach vorne und hatten auch ihre Gelegenheiten, doch die Aufholjagd blieb aus.