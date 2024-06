Oechsen. Nach dem 1:1 im Spitzenspiel der 1. Kreisklasse herrschte Friede, Freude, Eierkuchen. Es jubelten beide.

Ein 1:1 im abschließenden Spiel bei Verfolger SG Grün-Weiß Oechsen reichte der SG Falken, um eine ungeschlagene Saison mit dem Staffelsieg in der 1. Fußball-Kreisklasse (Staffel 3) zu krönen. In der 20. Spielminute war es Tim Stein, der die mit großer Fanschar angereisten Gäste per Freistoß in Führung brachte. Oechsen schaffte in der 63. Minute den Ausgleich und drängte danach vergeblich auf den Sieg. Falken verzichtet jedoch auf den Aufstieg und freut sich vielmehr auf zahlreiche Stadtderbys gegen Großburschla und den in den Spielbetrieb zurückkehrenden SV Normania Treffurt. Als Tabellenzweiter klettert Oechsen eine Etage höher. Weitere Aufsteiger zur Kreisliga sind Eintracht Stadtlengsfeld, TSV Molschleben und der VfB Wangenheim.