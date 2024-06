Eisenach. In fünf Disziplinen waren beim Grundschulsportfest flinke Beine und Wurfkraft gefragt. Auch Platz zwei ging an Eisenacher Schüler.

Die Mosewaldschule darf sich „Sportlichste Grundschule des nördlichen Wartburgkreises“ nennen. Jungen und Mädchen von der Schule im Eisenacher Norden holten sich kürzlich den Sieg beim 14. Grundschulsportfest des Kreissportbundes (KSB), bei dem jeweils zwölf Schüler in leichtathletischen Disziplinen auf Zeiten- und Weitenjagd gingen.

Nach dem spannenden Wettkampf zog Katharina Sperhake, Koordinatorin für Sportjugendarbeit des KSB, ein rundum zufriedenes Fazit. „Wir haben eine schöne Veranstaltung erlebt, was nicht zuletzt viele Helfer, darunter die Azubis aus dem Diakonischen Bildungsinstitut Johannes Falk, ermöglicht haben. Auch das Wetter hat super gepasst. Ich denke, die Kinder hatten alle ihren Spaß“, sagte Sperhake.

Gefragt waren beim Sportfest im Wartburgstadion Teamwork und Zusammenhalt. In fünf Wettkampfdisziplinen sammelten die Kinder Meter und Sekunden für die Gesamtwertung. „Hier zählen keine Einzelleistungen, sondern das Mannschaftsergebnis. Wir wollen, dass sich die Schüler gegenseitig anfeuern und sich gemeinsam über die erzielten Ergebnisse freuen“, erklärte Sperhake. Für Abwechslung in den Wettkampfpausen sorgten zwei Fun-Stationen und eine große aufblasbare interaktive Kletterwand in der Mitte des Platzes, an der die Teilnehmer ihre Ausdauer testen konnten. „Das Eventmodul kam bei den Kindern sehr gut an. Das war mal was Neues“, freute sich Sperhake.

Gerstunger Schüler beim 50-m-Sprint. © Mike El Antaki

Elf Schulen waren am Start, sechs aus Eisenach sowie fünf aus dem Landkreis. Bevor es mit Sprint, Schlängellauf oder Ballwurf losging, leitete Bewegungscoach Frank Fleischmann eine gemeinsame Erwärmung. Hinter der Mosewaldschule, die mit einem Pokal ausgezeichnet wurde, landete Vorjahressieger Jakobschule auf Rang zwei vor der Grundschule Förtha. Die Erstplatzierten bekamen Medaillen, jedes Kind zudem einen kleinen Überraschungsbeutel.

lan