Steinbach. So viele Fahrzeuge wie nie zuvor gehen am Wochenende auf der Bergstrecke in Steinbach auf Zeitenjagd. Auch der Streckenrekordhalter ist wieder dabei.

Die „Formel 1 des Bergrennsports“ meldet sich in Thüringen zurück. Nach einjähriger Pause dröhnen am Samstag und Sonntag zwischen Bad Liebenstein und Ruhla beim 26. internationalen Glasbachrennen wieder die Motoren. Neben der Europabergmeisterschaft und der Deutschen Bergmeisterschaft wird es auch um Punkte für die österreichische und luxemburgische Meisterschaft gehen, wobei sich 155 Teams aus 15 Nationen in die Meldeliste eingetragen haben. Es ist ein Rekordfeld für diese Veranstaltung. Den Streckenrekord auf der 5,5 Kilometer langen, kurvenreichen Piste hat der Italiener Christian Merli im Jahr 2018 mit 1:58,395 min aufgestellt. Merli ist auch heuer wieder am Start und wird mit seinem Osella FA30 Judd LRM im Kampf um den Gesamtsieg sicherlich einer der großen Favoriten sein. Die Siegerehrung findet im Anschluss an die Wertungsläufe am Sonntag auf dem Marktplatz von Steinbach statt.

