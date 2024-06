Eckardtshausen. Der SV 49 Eckardtshausen feiert am Wochenende sein Vereinsjubiläum. Erwartet werden ehemaliger Thüringer Fußballgrößen.

Der 1949 gegründete SV 49 Eckardtshausen feiert an diesem Wochenende sein 75-jähriges Bestehen. Höhepunkt des Jubiläums auf dem Sportplatz am Geißrain wird das Freundschaftsspiel am Samstagnachmittag zwischen einer einheimischen ü30-Auswahl und der Traditionsmannschaft vom FC Rot-Weiß Erfurt. Vor zwei Wochen waren die Erfurter in Ufhoven vor den Toren von Bad Langensalza und siegten mit Überraschungsgast Tomislav Piplica im Tor mit 9:1.

Der Sonntag gehört dem Nachwuchs. Alle drei aktuell gemeldeten Eckardtshäuser Jugendmannschaften dürfen sich auf ein eigenes Freizeitturnier freuen. Um 10 Uhr rollt der Ball bei den jüngsten Spielerinnen und Spielern von den G-Junioren. Zwei Stunden später folgen die E-Junioren, ehe sich um 15 Uhr eine D-Jugendmannschaft der Jahrgänge 2011/12 präsentieren darf.

lan