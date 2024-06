Eisenach. Ex-Präsident feiert runden Geburtstag, EFC-Oldies hängen Schuhe an den Nagel und ein LG-Läufer peilt Gold an

Ex-Präsident feiert „80.“

Von 1993 bis 2009 gehörte Gerhard Sippel dem Vorstand des ThSV Eisenach an, die letzten fünf Jahre dabei in der Funktion des Präsidenten. Als Schulleiter des Elisabeth-Gymnasiums lag ihm die Nachwuchsarbeit besonders am Herzen. Am Donnerstag feierte er seinen 80. Geburtstag. Vom ThSV gab es beste Wünsche und ein mit einer 80 beflocktes Trikot.

Ein Quartett sagt tschüss

Ein Quartett sagte bei Fußball-Kreisligist SG Ruhla II nach dem Saisonfinale tschüss. Verabschiedet wurden Mannschaftsleiter Tom Gensel sowie die Spieler Andreas Amann, Daniel Freund und Allen Ilyas. Die beiden Routiniers hängen die Schuhe an den Nagel, Ilyas zieht nach Magdeburg.

Sluka mit Titelchancen

In Erfurt wird am Sonntag die offene Mitteldeutsche Leichtathletik-Meisterschaft der Männer und Frauen ausgetragen. Als Gold-Kandidat gilt Maximilian Sluka von der LG Ohra-Energie auf der 1500-m-Distanz, die er kürzlich in Brüssel in starken 3:43,61 absolvierte. Außerdem starten für die LG Anna Amalia Riechel und Lea Weber.

Elias Herr verlässt Siebleben

Vor dem Saisonfinale gegen Grün-Weiß Gospenroda (Samstag/15 Uhr) muss Fußball-Landesklässler Spielvereinigung Siebleben einen weiteren Abgang vermelden. Mit Kapitän Elias Herr verlieren die Randgothaer einen Ur-Sieblebener und Führungsspieler. Er wechselt in die Erfurter Kreisoberliga zum TSV Kerspleben.