Eisenach. Die Mannschaft des ThSV Eisenach belegt beim Heimturnier den zweiten Platz.

Ein Vorrundenturnier zur Qualifikation für die ab Herbst geplante Rollstuhlhandball-Bundesliga wurde in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle ausgetragen. Zum 2. Blue-Lions-Cup begrüßten die Rollstuhl-Handballer des ThSV Eisenach die Teams der Blue Bandits aus Hannover, TSV Wefensleben aus dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt und der Red Ants aus Celle. In der Vorrunde spielte jeder gegen jeden. Im kleinen Finale um Platz drei bezwangen die Red Ants den TSV Wefensleben.

Das Finale zwischen den gastgebenden Blue Lions und Blue Bandits gestaltete sich zu einer unerwartet hoch spannenden Partie. Das Vorrunden-Aufeinandertreffen hatten die Rollstuhl-Handballer aus Hannover klar und deutlich mit 5:0 für sich entschieden, waren für das Finale klar favorisiert. Die Gastgeber um Spielertrainer Bernd Fichtner steigerten sich enorm, zwangen die Niedersachsen nach einem 5:5 nach der regulären Spielzeit ins Siebenmeter-Werfen. Hier hatten die Gäste aus Hannover mit einem 3:2 das glücklichere Ende für sich. In Klaus und Torsten Kowald hatte das Turnier zwei sichere und einfühlsame Schiedsrichter.

Rollstuhlhandball wird auf einem normalen Handballfeld gespielt, mit einem Torhüter und fünf Feldspielern pro Team. Das Tor ist allerdings niedriger als das übliche Handballgehäuse, da der Keeper auch im Sportrollstuhl sitzt.

tl