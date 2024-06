Steinbach. Die RSG Altensteiner Oberland freut sich über das größte Teilnehmerfeld aller Zeiten. Der Gesamtsieger rast zu einer neuen Bestzeit

Nachdem das Glasbachrennen der RSG Altensteiner Oberland im vorigen Jahr aus organisatorischen Gründen ausgefallen war, feierte das Motorsport-Spektakel am Wochenende ein fulminantes Comeback. Nach anfänglich schwierigen Bedingungen mit Regen in ersten Trainingslauf besserte sich das Wetter wie angekündigt. Bei trockenen Verhältnissen bekamen die zahlreichen Fans vor allem am Sonntag spektakulären Motorsport geboten.

Mit etwa 145 Fahrzeugen aus 15 Nationen durften sich Organisationsleiter Marcus Malsch und sein etwa 350-köpfiges Helferteam über einen Teilnehmerrekord beim Bergrennen von Steinbach hinauf zum Glasbachstein freuen. Viele Tausend Rennsportbegeisterte aus Deutschland und dem Ausland pilgerten an die anspruchsvolle Strecke, die in diesem Jahr um 200 Meter auf 5300 Meter verkürzt werden musste. Deshalb war von vornherein klar, dass der Rekord vom Italiener Christian Merli aus dem Jahr 2018 (1:58,39 min) fallen würde. Die Läufe der Bergeuropameisterschaft standen im Training am Samstag und im Rennen am Sonntag natürlich besonders im Fokus. Sieger auf der sichersten Bergrennstrecke Europas wurde der Franzose Geoffrey Schatz mit seinem Nova Proto NP1, der den Streckenrekord auf 1:55,599 min pulverisierte. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 165 km/h. Mit einer Gesamtzeit für die zwei Wertungsläufe von 3:52,825 min sicherte er sich souverän den Gesamtsieg. Damit konnte Schatz bereits den vierten Gesamtsieg in diesem Jahr im Zuge der Berg Europameisterschaft bejubeln.

Tausende Zuschauer sahen spektakulären Motorsport. Im Bild zu sehen Jochen Stoli aus Gundersweiler im Porsche 911 GT3. © Christian Heilwagen

Auf dem zweiten Gesamtrang folgte der Spanier Joseba Iraola Lanzagorta, welcher mit seinem Nova NP 01-2 C Honda Turbo vor dem Tscheche Petr Trnka im Norma M20FC Mugen. Mitfavorit Christian Merli musste sich heuer mit Rang vier begnügen. . Im dritten Trainingslauf hatte er mit seinem Osella FA30 Judd LRM einen vehementen Einschlag in die Leitplanken zu verzeichnen, wobei der Bolide stark beschädigt wurde. Es folgte eine arbeitsreiche Nacht, um das Auto wieder in Stand zu setzen. Am Sonntag begnügte er sich mit Sicherheitsläufen.

Ausrichter investiert 300.000 Euro

Dass nach vier Jahren die Berg-Europameisterschaft wieder Station im Wartburgkreis machte, bewerteten die Ausrichter als „Sechser im Lotto“. Um den Zuschlag zu erhalten, hatte die RSG einiges getan und viel investiert. Für etwa 300.000 Euro wurde ein Sicherheitssystem installiert, wodurch alle 30 Sekunden ein Fahrzeug auf die Piste gehen kann.

Den Kampf um den Tourenwagen-Gesamtsieg konnte am Glasbach der Franzose Nicolas Werver am Ende für sich entscheiden. Nachdem die beiden schnellsten in Rennlauf eins nicht das Ziel sahen, stand schlussendlich Wervers Porsche 997 GT3 R Pilot ganz oben am Podium. Auf dem zweiten Rang folgte der Nordmazedonier Igor Stefanovski im Ferrari 488 Challenge Evo. Das Podium komplettierte am Glasbach der Pole Karol Krupa mit dem spektakulären Skoda Fabia CT, welcher sich schlussendlich um gerade einmal 0,55 s geschlagen geben musste.

Schirmherr kommt 2025 wieder

Auch einige Fahrer aus der Region drückten aufs Gas. Beispielsweise der Steinbacher Lokalmatador Sebastian Malsch, der mit seinem Mini Cooper auf Gesamtrang 85 kam.

Ein Glücksgriff gelang den Organisatoren mit der Auswahl des Schirmherren. Rennsportlegende Christian Danner (66), der auch die Siegerehrung vornahm, präsentierte sich am Rennwochenende sympathisch, humorvoll und schlug keinen Autogramm- oder Fotowunsch aus. Ihm war anzumerken, dass sein Besuch in Steinbach keine lästige Pflicht darstellte, sondern ihm Spaß bereitete. „Ich bin begeistert von dieser Veranstaltung“, sagte Danner und kündigte an: „Nächstes Jahr komme ich wieder.“

Von Steinbach zieht der EM-Rennzirkus weiter ins italienische Trofeo Vallecamonica.