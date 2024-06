Bad Salzungen. Nach starker Rückrunde und dem geschafften Klassenerhalt hört der erfolgreiche Trainer auf. Zudem sagen sieben Spieler adieu.

Wehmütig ging es beim Saisonfinale des SV Wacker Bad Salzungen zu. Der Fußball-Landesklässler aus der Kreisstadt verabschiedete nicht nur den scheidenden Trainer Andreas Herzberg, sondern auch sieben Spieler. Neben den Routiniers Sascha Damaske, Adrian Hlawatschek, Alexander Völker und Mathias Weisheit, die ihre Laufbahn beenden, aber allesamt dem Verein erhalten bleiben, hat Wacker 04 Bad Salzungen drei weitere Abgänge zu verzeichnen.

Der talentierte Maxim Bevz wechselt zum Hessenligisten Hünfelder SV. Der 19-Jährige ist eine der Entdeckungen der abgelaufenen Saison, in der er in 24 Spielen 22 Tore erzielte. Zudem bereitet der starke Dribbler sieben Treffer vor. Damit hatte er einen erheblichen Anteil am Klassenerhalt des SV Wacker Bad Salzungen. Im Wartburgkreis aktiv bleibt hingegen Anton Sadowski, der künftig für Ligarivale SV Borsch spielen will. Zudem sagte der erst 18-jährige Dorian Ader adieu. Er kam in der Rückrunde zu ersten Einsätzen im Männerbereich. Ader hat nach einem erfolgreich absolvierten Probetraining und bestandenem Abitur die Möglichkeit, in Verbindung mit Fußball in den USA zu studieren. Ihn wird es nach Wyoming ziehen.

Nach lediglich einer Halbserie und der erfüllten Mission beendet Andreas Herzberg sein Engagement bei den Salzungern. Der 66-jährige, akribisch arbeitende Trainer hatte es geschafft, der zur Winterpause auf dem letzten Platz stehenden Mannschaft wieder Leben einzuhauchen und Selbstvertrauen zu verleihen. In der Rückrunde war Wacker mit neun Siegen sogar die drittbeste Elf der Liga. Belohnt wurde die bemerkenswerte Leistungssteigerung mit Rang sieben in der Abschlusstabelle. Wer in Herzbergs Fußstapfen tritt, ist noch offen. Sicher ist aber, dass auf den künftigen Wacker-Trainer angesichts des herben Aderlasses keine leichte Aufgabe wartet.

