Eisenach. Wendorf reist zur Europameisterschaft, Neuzugang für Siebleben, Fußball-Kreisligisten müssen nachsitzen.

Wendorf bei Europameisterschaft

Von Freitag bis Sonntag startet Heiko Wendorf aus Neustädt bei der Europameisterschaft des LSW-Spezialsport (LSW: Laufen, Springen, Werfen) in Neu-Isenburg. Gemeldet hat Kraftpaket Wendorf für vier Wurf-Disziplinen. „Ich mache täglich zwischen 60 und 80 Klimmzüge. Ich bin bereit“, sagte der 53-Jährige. Die Wettbewerbe sind eine Leichtathletik-Alternative und beinhalten teilweise ehemalige olympische Disziplinen sowie Eigenkreationen im Rasenkraftsport.

Bors verstärkt Siebleben

Fußball-Landesklässler Spielvereinigung Siebleben rüstet für die kommende Saison weiter auf. Vom künftigen Ligakonkurrenten SV Westring Gotha wechselt Stefan Bors zum Team. Der technisch beschlagene Mittelfeldspieler erzielte in der abgelaufenen Saison zwölf Tore und bereitete viele weitere Treffer vor. Er war nach einem Gastspiel bei Fahner Höhe II erst vor der Saison zu Westring zurückgekehrt.

Kreisligisten in der Relegation

Für die Fußballer der SG VfB Vacha II und Eintracht Wechmar geht die Saison in die Verlängerung. Die Drittletzten der beiden Kreisliga-Staffeln ermitteln in zwei Relegationsspielen den fünften Absteiger in die 1. Kreisklasse. Die erste Partie wird am Samstag in Vacha ausgetragen, das Rückspiel am 30. Juni in Wechmar.

LG-Talente bei Meisterschaft

Anton Doering (m 14) und Jolina Querfeld (w 15) vertreten die LG Ohra-Energie am Samstag bei der Mitteldeutschen Leichtathletik-Meisterschaft der U 16 in Mittweida. Die größten Medaillenchancen haben Döring über 100 m und Querfeld im Kugelstoßen.