Die Lauterbacherin Diana Arnold wurde kürzlich Thüringens Vizemeisterin im Kegeln, Zeno-Rafael Musso ließ im Februar den Speer bei der Deutschen Winterwurf-Meisterschaft zu Gold fliegen und Iftas Fußballer gewannen erstmals den Westthüringer Kreispokal. Das sind nur drei von vielen möglichen Kandidaten, die sich in den zurückliegenden Monaten für die nächste Sportlerehrung des Kreissportbundes (KSB) Eisenach empfohlen haben.

Der KSB plant seine traditionelle Ehrung der sportlichen Aushängeschilder der Region in diesem Jahr für den 29. November. In Kooperation mit den Sportvereinen, der Presse, der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis wird der KSB wieder die Sportler und Sportlerinnen des Kreises ehren, die durch ihren Einsatz hervorragende Leistungen in ihren jeweiligen Disziplinen und Sportarten vollbracht haben. Voraussetzung für eine Nominierung ist das Startrecht oder die Mitgliedschaft in einem Sportverein des KSB Eisenach.

Die Ehrung ist eine tolle Möglichkeit, erfolgreiche und engagierte Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften, aber auch verdienstvolle Übungsleiter und Ehrenamtliche in den Fokus der regionalen Öffentlichkeit zu stellen, betont Vereinsberaterin Nadine Dentel. Der KSB bittet deshalb die Vereine, bis zum 6. September Vorschläge mit einer kurzen stichpunktartigen Begründung einzureichen.

Es können Siege, Erfolge oder Medaillen im Zeitraum vom 15. September 2023 bis zum 31. August 2024 berücksichtigt werden. Pro Kategorie können maximal zwei Vorschläge von jedem Verein eingereicht werden. Neu festgelegt hat der Kreissportbund, dass Preisträger aus dem vergangenen Jahr nicht wieder berücksichtigt werden. Als neue Kategorie hinzu kommt „Inklusionssport“ für erfolgreiche Beteiligung von Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften mit Behinderung im Vereinssport.

Weitere Informationen unter: https://www.ksb-eisenach.de/

