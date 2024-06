Eisenach. Mädchen und Jungen aller Klassenstufen gehen mit großer Begeisterung auf Torejagd

Während die „echte“ Fußball-Europameisterschaft (EM) der Männer im Gastgeberland Deutschland läuft, wurde mit großer Begeisterung auch die „Mosewald-Europameisterschaft 2024“ als besonderes Grundschul-Fußball-Event in Eisenach ausgetragen.

Die Kinder aller Klassen der vier Klassenstufen waren mit viel Freude und Fußballeifer dabei. Gespielt wurde mit einem besonderen Ball, den Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) aus Kenia mitbrachte und der Mosewaldschule schenkte. Das „Runde“, das ins „Eckige“ muss, ist aus speziellem Recycling-Material gefertigt und spielt sich ebenso wie ein standardmäßiger Ball, der bei Liga- und Meisterschaftsspielen aller Ebenen bis hin zur Weltmeisterschaft eingesetzt wird. Davon überzeugt sind Schulleiter Jens Krumbholz, Schulsozialarbeiter Roberto Säckl, der den organisatorischen und technischen Hut bei der Schul-EM aufhatte, und Arthur Seiler, Erzieher der Klasse 2c und im Turnier kompetenter Ansager und Schiedsrichter. Seiler ist auch bekannt als Fußballer beim Kreisligisten SV Eckardtshausen und fungierte auch schon als Kampfrichter bei Leichtathletik-Meetings des Eisenacher Leichtathletikvereins (ELV).

Sieger des EM-Turniers der Jungen der Klassen 1 und 2 wurde die Klasse 2a, die unter der Flagge der Niederlande spielte, hier im Bild mit (stehend von links nach rechts) Leon, Valentin und Ragnar sowie (sitzend von links) Moritz und Omar. © Klaus Fink

Beteiligt am EM-Turnier waren jeweils Spieler aus allen drei Klassen pro Klassenstufe eins bis vier und es traten immer Vierermannschaften (Jungen und Mädchen getrennt) gegeneinander an. Die Mädchen waren an den ersten beiden Tagen dran, die Jungen folgten am dritten und vierten Tag. Ein Spiel dauerte 3:30 Minuten und es ging dabei unter dem Jubel der „Zuschauer“ leidenschaftlich zur Sache; „Foulspiel“ wurde natürlich konsequent geahndet. Und es zählten zum Schluss nicht nur die erzielten Treffer und Punkte, sondern auch die Fairness der Mannschaften floss in das Endergebnis mit ein. Und das Wetter spielte überwiegend gut mit. Mit dabei Praktikantin Louisa Grübel, die sich in der Mosewaldschule in die Sozialarbeit einbringt. Sie fotografierte fleißig Spielszenen und Siegerehrungen, war auch an der Ergebniserfassung beteiligt.

Der Schweiz gehen die Spieler aus

Als Sieger durften sich im Sinne des olympischen Gedankens alle mitwirkenden Kinder aus allen Klassen fühlen. Zu den Ergebnissen: Bei den Mädchen der Klassen eins und zwei siegte Spanien (Klasse 1a) vor der Ukraine, Schottland und Georgien; „gemeldet“ war auch die Schweiz, die aber wegen Spielermangel zurückzog. Bei den Mädchen der Klassen drei und vier ging die Türkei (Klasse 4b) ungeschlagen als Siegerin hervor, gefolgt von Italien, Ungarn, England, Frankreich und Rumänien. Im Jungen-Turnier der Klassen eins und zwei freuten sich die ungeschlagenen „Niederländer“ der Klasse 2a über den Sieg, auf den Rängen folgten Deutschland (knapp dahinter) sowie Kroatien, Slowenien, Polen und Dänemark. Und bei den Jungen der dritten und vierten Klassen siegte die Slowakei (Klasse 4b) vor Serbien, Portugal, Albanien, Tschechien und Österreich.

Für alle Kinder und Erwachsenen der Mosewaldschule war die Fußball-EM-Woche ein besonderes Erlebnis, das zu gegebener Zeit gern wiederholt werden sollte. Und man ist sich einig, dass Integration und freundschaftlicher Zusammenhalt am besten über den Sport funktionieren können.