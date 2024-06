Ingelheim. Beim Wettkampf in Ingelheim gelingt in Novum. Es ist das Sahnehäubchen auf eine starke Saison.

Mit großem Aufgebot reisten die Aerobicturnerinnen der Freien Turnerschaft 1990 Eisenach beim GTI-Cup in Ingelheim an. Dort ging es nicht allein um einen guten Saisonabschluss, denn gleichzeitig wurde der Deutschland-Pokal ausgerichtet, in dem die Landesturnverbände mit ihren Auswahlsportlern aus dem Basic-Bereich gegeneinander antreten. Nach Podestplätzen in 2021 und 2023 hatten die Eisenacherinnen mit sehr guten Saisonleistungen in diesem Jahr große Ambitionen angemeldet.

Zunächst legte der Turn-Nachwuchs in der AK9-11 vor. Das in dieser Saison ungeschlagene 6-12er Dance-Team (12,85 Punkte) gewann genauso wie die Seriensieger Hannah Köberich und Vincent Küch (13,75) in der Konkurrenz der 2-3er Teams. Mit Marie Deubner und Hannah Woydich (13,50) auf Platz 2 und Mara Bittorf, Pauline Gruhl und Mila Riemschneider (11,75) auf dem Bronzerang war das reine Eisenacher Siegerpodest komplett. Hannah Woydich schaffte es mit ihrer Saisonbestleistung von 14,20 Punkten erstmalig an die Spitze der Konkurrenz vor den Teilnehmerinnen aus Saalfeld und Darmstadt.

In der AK 12-14 ließen Anni Danz und Lisa Reitemann mit ihrem ersten Platz (14,60) den 2-3er-Teams aus Hessen und Sachsen keine Chance und erkämpften wichtige Punkte für die Wertung des Deutschlandpokals. Und auch im 4-6er Team, verstärkt durch Leni Lehmann, Linett Schiek und Hannah Woydich erturnten die Eisenacherinnen starke 13,45 Punkte und musste am Ende nur die Gastgeber aus Ingelheim (13,95) vorbeiziehen lassen.

Die AK15-17 sollte schließlich die weiteren Punkte für den Deutschlandpokal einfahren. Das gelang auf überlegene Art und Weise. Lucy Albrecht und Anna-Maria Engelhardt gewannen mit 13,35 Punkten erstmalig die Konkurrenz der 2-3er Teams, direkt gefolgt von Caya Schlegelmilch und Maria Vogler (12,75). Lydia Herrmann pulverisierte mit 16,10 im Einzel ihre persönliche Bestleistung. Damit gewann sie nicht nur mit Abstand die Konkurrenz, sondern durfte zusätzlich die Trophäe für die Tageshöchstnote des GTI-Cups mit nach Hause nehmen. Das gemeinsame 4-5er-Team der fünf Sportlerinnen holte sich fast schon mit Leichtigkeit ebenfalls die Goldmedaille ab (14,05).

In der Endabrechnung schaffte es Thüringen folgerichtig mit der Bestnote von drei Punkten erstmals in der Vereinsgeschichte, den Deutschlandpokal nach Thüringen zu holen – vor Sachsen (7 Punkte) und Rheinhessen/Hessen (8 Punkte).

So gab es am Ende Freudentränen und ein Tänzchen: Vor allem der intensiven Arbeit der Trainerinnen Steffi Schwartze, Claudia Danz und Anika Reitemann ist der Erfolg der Saison 2024 zu verdanken: 48 Podestplätze, sieben Landesmeistertitel, zwei Bronzemedaillen bei den Deutschen Meisterschaften und als Sahnehäubchen steht nun endlich der Deutschlandpokal im Regal.

eh