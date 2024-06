Eisenach. Eisenacher erhält Coubertin-Preis

Traditionell vergeben der Landessportbund und das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zum Abschluss eines Schuljahres den „Pierre-de-Coubertin-Schülerpreis“. In diesem Jahr erhielten 43 junge Sportlerinnen und Sportler aus ganz Thüringen diese einzige Auszeichnung im Bereich Schulsport. Ausgewählt wurden die Preisträgerinnen und Preisträger durch eine Jury. Im Vorfeld konnten alle Thüringer Gymnasien, Regelschulen und Sportschulen pro Einrichtung (im Ausnahmefall max. zwei) einen entsprechenden Vorschlag für einen Kandidaten einreichen. Der Preis belohnt junges Engagement im Sportverein, kombiniert mit sportlichen Erfolgen.

Mit Sebastian Vogel war auch ein junger Sportler aus Eisenach dabei. Der Judoka kämpft für den PSV Eisenach und besucht das Sportgymnasium Jena. „Sebastian ist ein talentierter Sportler, der bereits einige Erfolge vorweisen kann. So belegte er bei Bundessichtungsturnieren in der Sportart Judo im Jahr 2022 mehrfach vordere Plätze. Seine größten Erfolge waren 2023 der Mitteldeutsche Meistertitel in der U18 sowie der dritte Platz bei der Deutschen Meisterschaft U18. Sebastian ist ein zielstrebiger Schüler, der fokussiert seine Ziele verfolgt. Neben seinem sportlichen Streben zeigt er auch in der schulischen Lernarbeit großen Ehrgeiz. Sebastian bereichert mit seiner positiven Art das Motivations- und Lernklima sowohl in seiner Sport- als auch seiner Lerngruppe. Für jüngere Schülerinnen und Schüler ist er stets ein kompetenter und empathischer Ansprechpartner“, begründete der Landessportbund die Auszeichnung. red