Bad Salzungen. Das Beachvolleyball-Turnier gefällt mit gutem Sport. Mittendrin befinden sich auch Eisenacher Teams.

Rund 50 Beach-Volleyball-Teams trafen sich in der schmucken Bad Salzunger Sparkassen-Beacharena, um am Samstag die Sieger bei den Frauen und Männern und am Samstag bei den Mixed-Teams zu ermitteln. „Beachen in Basa“, ein C-Cup-Turnier aus der Serie des Thüringer Volleyballverbandes, lockte Spielerinnen und Spieler aus allen Hochburgen Thüringens und aus Oelsnitz (Sachsen) in die Kurstadt. „Die Resonanz ist der Lohn für unser Engagement in den vergangenen Jahren. Es hat sich rumgesprochen, dass einerseits in Bad Salzungen immer gutklassige Teilnehmerfelder garantiert sind. Außerdem wissen die Sportlerinnen und Sportler, dass sie sich auf eine gute Organisation verlassen können und auch das ganze Drumherum stimmt“, freute sich Niclas Klein vom gastgebenden 1. TSV Bad Salzungen.

An beiden Wettkampftagen gab es gutklassigen und spannenden Beachvolleyballsport zu sehen. An den vier Netzen wurde mit viel Leidenschaft und Einsatz gebaggert, gepasst und geschmettert. Aber auch der Spaß und die gute Laune kamen wieder einmal nicht zu kurz. Nach der Punktspielserie in der Halle nutzten zahlreiche Volleyballer, die in den verschiedenen Ligen ihre Punktspiele betreiben, die Beachserie, um sich in der wettkampffreien Zeit fit zu halten.

Bei den Frauen setzten sich im Finale mit Julia Buss und Franziska Plettig zwei Spielerinnen aus Weimar durch. Sie siegten in zwei Sätzen gegen Katharina Grabaum (Erfurt) und Annemarie Müller (Gispersleben). Die Spielerinnen vom SV Wartburgstadt Eisenach, Susanne Schmidt und Sandy Zaubitzer, kamen auf den fünften Platz.

Bei den Männern siegte das Duo Franz Rein/Diego Schwerda vom Schmalkalder VV/VC Gotha. Mit 2:0 Sätzen gewannen sie das Endspiel gegen das Erfurter Beach-Paar Ronny Grabaum/Stephan Werner. Richardt Horlbecks Partner Dietmar Jakuscheit (SV Wartburgstadt Eisenach) scheiterte knapp im Halbfinale und belegte Platz fünf. Auf Platz neun landete Jonas Lukacsek vom SV Wartburgstadt, der mit dem Bad Salzunger Niclas Klein an den Start ging.

Für Jubel bei den Gastgebern sorgte im Mixed-Turnier eine Volleyball-Partnerschaft zwischen Bad Liebenstein und der Kreisstadt. Anne Wilhelm vom SV Medizin Bad Liebenstein und Ronny Neumann vom 1. TSV Bad Salzungen gewannen im Finale 2:1 (15:6, 15:17, 15:13) gegen Mariella Duckhorn/ Philip Klein vom VSV Oelsnitz. Nach den klaren Siegen bis zum Finale war es im Endspiel eine knappe Entscheidung und spannend bis zum letzten Punkt. Platz drei ging an die Gothaer Helene Krech/Immisch Bork, die das Duo Diego Schwerda/Ava Zielke (Schmalkalden) besiegten. Die beiden Eisenacher Sandy Zaubitzer (SVW) und Jan Schwertfeger (TC Blau-Weiß) belegten den neunten Platz. red