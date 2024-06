Eisenach. Der Handball-Bundesligist verabschiedete fünf Spieler. Einer könnte wieder für den ThSV auflaufen.

Personelle Veränderungen nach einer Saison sind alltäglich. So auch beim Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach, der fünf Spieler verabschiedet. Wir schauen, was aus dem Quintett geworden ist.

Dominik Plaue

Dominik Plaue war einer der ersten Zugänge für die Saison 2023/24. Der Keeper kam aus dem Hessischen, vom TV Hüttenberg, in die Wartburgstadt. Spektakulär seine erfolgreichen Siebenmeterduelle. Über die Rolle als Nummer 3 im Torhüterteam kam er allerdings nicht hinaus. Er gehörte in 17 Spielen zum Aufgebot. „Er war ein wichtiger Teil unseres Teams im Konkurrenzkampf der Torhüter“, betonte Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV Eisenach. Plaue genoss in Eisenach ein ganz besonderes Gefühl. Er wurde Vater. In offenen und ehrlichen Gesprächen, wie er selbst herausstrich, bat der 28-Jährige um die Auflösung seines Vertrages. Er heuert beim TuSEM Essen an.

Mait Patrail

Im Dezember 2023 kam Rückraum-Oldie Mait Patrail vom ASV Hamm-Westfalen II zum ThSV. „Wir wollen von seiner Erfahrung profitieren, im Angriff und in der Abwehr“, erklärte Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte. Der Club profitierte von der Erfahrung des 35-jährigen estnischen Nationalspielers. Er kam in Unter- und Überzahlphasen, überzeugte im Schlussgang der Saison im Deckungs-Innenblock. Er wurde zu einem wichtigen Puzzle im Konzept von Trainer Misha Kaufmann. Patrail bestritt 20 Punktspiele, in denen er neun Treffer markierte. Der Rückraum-Hüne möchte noch weiter am Ball bleiben. „Ich bin für alles offen“, erklärte der junge Familienvater und hofft auf interessante Angebote.

Mateusz Kornecki

Im Sommer des Vorjahres kam Mateusz Kornecki vom KS Kielce ins Torhüterteam des ThSV. Alle Keeper stachelten sich im Training zu besseren Leistungen an. Kornecki hat mit vielen guten Paraden geholfen, um das große Ziel des Aufsteigers zu erreichen. Besonders in den letzten Spielen lief er zu großer Form auf. Seine starke Leistung beim Sieg über die SG Flensburg-Handewitt führte ihn in die Mannschaft der Woche der Fachzeitschrift „Handballwoche“. Kornecki bestritt 32 Einsätze, parierte neun Siebenmeter, markierte selbst einen Treffer. Der 28-Jährige stellt sich einer neuen Herausforderung, wechselt zu Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten.

Manuel Zehnder

Per Zweitspielrecht des HC Erlangen kam Rückraumspieler Manuel Zehnder im August des Vorjahres für die Saison 2023/24 zum ThSV. Im Konzept seines Landsmannes Misha Kaufmann übernahm er eine zentrale Rolle, entwickelte sich trotz seiner jungen Jahre zur Führungsfigur. Er wurde der verlängerte Arm seines Trainers auf dem Parkett. Er übernahm ganz viel Verantwortung beim Torwurf. Auch vom Siebenmeter-Strich. Von Fehlwürfen ließ er sich nicht entmutigen. Seine Trefferausbeute belegt das. In Punkt- und Pokalspielen versenkte er 295 Bälle für den ThSV. In 13 (!) Punktspielen Spielen traf er zweistellig. Mit insgesamt 277 Punktspieltreffern wurde er als Torschützenkönig der 1. Bundesliga der Männer geehrt. Seine bescheidene und offene Art öffnete ihm rasch die Herzen der ThSV-Anhängerschaft. Seine Leistung unterstreichen seine Werte in der ewigen ThSV- Statistik: Platz 1 im Ranking Tore je Spiel, Platz 1 Feldtore je Spiel, Platz 2 Feldtore je Saison, hinter Bjarki Elisson. Manuel Zehnder hat kürzlich seinen Vertrag beim HC Erlangen gekündigt. Der Fall liegt nun beim Arbeitsgericht Nürnberg.

Willy Weyhrauch

„Ich hätte nie gedacht, so lange zu bleiben. Das ist der klare Beleg, dass es mit gefallen hat“, erklärte Willy Weyhrauch kürzlich. Er gehörte von 2016 bis zum Ende dieser Saison, als aktuell dienstältester Spieler, der Eisenacher Kader an. Der Rechtsaußen und Publikumsliebling absolvierte 231 Pflichtspiele, in denen er 524 Tore markierte. Er belegt damit Platz 10 bei der Anzahl der Pflichtspiele für die Eisenacher. Nur sieben Spieler trugen länger das ThSV-Trikot. „Ich hatte eine wunderbare Handballzeit, aber immer den Gedanken im Hinterkopf, wann der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt ist. Man soll bekanntlich gehen, wenn`s am schönsten ist. Mit dem Klassenerhalt in der 1. Handballbundesliga verabschiede ich mich gern“, betont der Linkshänder. Mit gerade einmal 30 Jahren verlässt er die Handballbühne.

Seit längerer Zeit trug er sich mit dem Gedanken an das Karriere-Ende. Im Vorjahr wurde er Papa. Seine Partnerin führt in Magdeburg einen Kosmetiksalon. Das Pendeln zwischen Magdeburg und Eisenach soll ein Ende haben. Der Abschluss des Journalismus-Studiums steht bevor. Ein Praktikum bei der „Funke Medien Thüringen“ gehörte dazu. Weyhrauch legt den Handball zur Seite. Sein Leben wird sich nun nicht mehr nach Spieltagen und Trainingseinheiten richten. Er steigt in Magdeburg ins Berufsleben ein. Die Leser der „Magdeburger Volksstimme“ können sich freuen.