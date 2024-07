Eisenach. Nacht-Radfahrt ab Eisenach, Ruhlaer Tennis-Asse mit Heimspiel

Nachtfahrt ab Eisenach

Am Samstag findet die 4. Thüringer Gravel Night statt. Diese Nacht-Rad-Fahrt über 245 km durch Thüringen startet dieses Jahr in Eisenach am Marktplatz um 22 Uhr und verläuft auf und neben dem Radfernweg „Thüringer Städtekette“ bis nach Altenburg. Der Radfernweg verbindet sieben der schönsten Thüringer Städte. Er verbindet die Wartburgstadt Eisenach im Westen des Freistaates mit der Skatstadt Altenburg im Osten. Bisher haben sich über 50 Personen für diese Radmarathonfahrt angemeldet.

Tennis-Asse gefordert

Zum ersten Heimspiel der Regionalliga-Saison empfängt das Tennis-Team aus Ruhla auf der idyllischen Anlage im Eisenacher Johannistal am Samstagvormittag (11 Uhr) den TC Rot-Weiß Straubing. Am Tag darauf ist man zum Ostderby beim TLZ Espenhain bei Leipzig zu Gast (11 Uhr). Im Idealfall winkt mit zwei Siegen die Tabellenführung und eine gute Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Fußballteams testen

Landesklässler SV Grün-Weiß Gospenroda gastiert am Sonntag im Rahmen seiner Testspielserie beim hessischen Vertreter ESV Hönebach (15 Uhr). Kreisoberligist SG Ruhla misst sich bereits am Samstag beim FSV Waltershausen II (15 Uhr), Bischofroda am Sonntag im internen Duell gegen die Zweite.