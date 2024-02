Weimar. Bei unserem Blick ins Fotoalbum geht es einmal mehr um Siegfriede Dempe und wie sie zwischen 1937 und 1940 an Sportveranstaltungen teilnahm.

Als Deutschland am 1. September 1939 mit dem Einfall in Polen den 2. Weltkrieg begann, wirkte sich dies umgehend auf das Sportgeschehen in der Stadt Weimar aus, da sportliche Wettkämpfe erst einmal komplett eingestellt wurden. Eine der letzten großen Propagandaschauen des Nationalsozialistischen Regimes vor Kriegsbeginn, bei der die Überlegenheit über andere Völker und Staaten gezeigt werden sollte, waren im Sport die Akademischen Weltspiele, auch Studentenweltmeisterschaften genannt.