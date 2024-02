Erfurt. Wichtiger Sieg für Basketball-Oberligist gegen den BC Erfurt III

Einen wichtigen Sieg für die Mission Klassenerhalt haben die Oberliga-Basketballer von Culture City Weimar II (hier in weißen Trikots in einem früheren Spiel) eingefahren. Beim BC Erfurt III gewann das Team aus der Klassikerstadt 78:74 und schob sich damit am Konkurrenten vorbei, der nun Vorletzter ist. Weimar dagegen kletterte auf Rang sieben.