Weimar. Manuel Staatz erlitt im Landesklasse-Heimspiel gegen Eisenberg einen Kreuzbandriss

Das MRT brachte diese Woche Gewissheit. Manuel Staatz, Torjäger des SC 03 Weimar, hat im Heimspiel zuletzt gegen Eisenberg einen Kreuzbandriss erlitten. Der 21-jährige Fußballer vom Zweiten der Fußball-Landesklasse wird damit für den Rest der Saison ausfallen. Die ganze Liga verliert damit vorerst ihren besten Torschützen. Mit 17 Toren führt Staatz die Liste deutlich vor vier Konkurrenten (jeweils zehn Tore) an. Der Stürmer war erst im Sommer an den Lindenberg gewechselt und hatte sich sofort gut eingefügt. Am kommenden Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr muss SC-Trainer Holger Orlamünde im Derby gegen den FC Einheit Bad Berka eine Alternative finden.