Greußen. In der 1. Tischtennis-Bezirksliga verliert der TTC Rotation Weimar ungeschlagenen beim Spitzenreiter MTV 1861 Greußen knapp mit 6:8

Im Auswärtsspiel der 1. Tischtennis-Bezirksliga beim ungeschlagenen Spitzenreiter und sicheren Wiederaufsteiger, MTV 1861 Greußen, hielt die 1. Mannschaft des TTC 1951 Rotation Weimar lange gut mit, um am Ende dann doch mit leeren Händen dazustehen. Nachdem die Rotationer überraschenderweise beide Doppel gewannen, sowohl Kalkofe/Uhlig als auch Wandel/Langner siegten mit 3:0 Sätzen gegen ihre Greußener Gegner, hielten sie das Spiel nicht nur lange offen, sondern lagen mehrfach sogar leicht in Front. Doch auch die letzte Führung zum 6:5 durch Uwe Kalkofe reichte am Ende nicht, da die folgenden drei Einzel alle verloren gingen und der Favorit aus Greußen schlussendlich mit 8:6, dem knappst möglichen Sieg, doch noch triumphierte. Neben Uwe Kalkofe konnte nur noch Andreas Wandel mit ebenfalls zwei Siegen aus drei Spielen punkten. Raymond Uhlig und Felix Langner gelang es zwar einzelne Sätze sehr knapp zu gestalten, am Ende mussten sie aber in allen drei Einzeln ihren Gegnern zum Sieg gratulieren. Die Punkte für Rotation: Uwe Kalkofe 2,5; Raymond Uhlig 0,5; Andreas Wandel 2,5 und Felix Langner 0,5.