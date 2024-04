Weimar. Zum Auftakt beim Heimwettkampf überzeugen bekannte Namen. Aber auch zwei Debütanten glänzen am Dichterweg.

Die Orientierungsläufer des OLV Weimar sind erfolgreich in die neue Frühjahrssaison gestartet. Bei der in Weimar ausgetragenen Thüringer Sprintmeisterschaft, die gleichzeitig auch den Auftakt der Thüringenranglistenläufe und der Deutschen Parktour 2024 bildete, gingen insgesamt 21 OLV-Läuferinnen und -Läufer an den Start und konnten sich dabei vier Titel und sechs weitere Podestplätze sichern.

Thüringer Sprintmeister nennen können sich nun Anton Kattwinkel (H14), Henriette Eckart (D14), Caroline Eckart (D16) und Jennifer Buchheim (D19). Während Eileen Heinert (D16), Rainer Wichmann (H45) und Elke Wieland (D55) jeweils Rang zwei belegten, konnten sich Emma Kattwinkel (D14), Uwe Heinert (H55) und Marcel Pflock (H19) über Rang drei freuen. Mit Minou Malarski (Jahrgang 2013) und Karl Hölzer (2015) feierten zwei neue OLV-Talente ihre Wettkampf-Debüts. Insgesamt waren bei besten äußeren Bedingungen 122 Läufer auf dem urbanen Gelände am Dichterweg unterwegs und konnten sich über spannende schnelle Bahnen auf einer ganz neuen OL-Karte freuen. Die Saison wird Anfang Mai mit zwei Thüringer Ranglistenläufen bei Ilmenau fortgesetzt.

ths