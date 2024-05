Die Generalprobe für den Kulturstadt-Triathlon scheint gelungen. Der mittlerweile 13. Swim & Run rund um das Weimarer Schwanseebad lockte mehr als 300 Zuschauer und zahlreiche Athleten in den verschiedenen Altersklassen. Der HSV Weimar als Ausrichter feierte eine rundum gelungene Veranstaltung und ist bereit für das große Event am 23. Juni, wenn sogar die 2. Bundesliga in der Goethestadt zu Gast sein wird. © Kurt Fricke | Kurt Fricke