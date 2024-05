Weimar/Apolda. Bei den Kegelmeisterschaften verpassen die starken Junioren jeweils die Qualifikation für die DM. Die Senioren bleiben ohne Medaille.

Neben dem neuen Landesmeister Daniel Thill von der SG Bad Sulza/Niedertrebra gingen die Männer und Frauen in den verschiedenen Altersklasse aus Weimar und dem Weimarer Land größtenteils leer aus.

Bei den Juniorinnen hatte es die frühere Schöndorferin Selina Fuhrmann zwar ins Finale geschafft, wurde dort jedoch lediglich Vierte. Vannea Lorenz vom KSV Hopfgarten war im Viertelfinale knapp an der späteren Siegerin Saskia Trompke vom KSV Rositz gescheitert. Immerhin einen dritten Rang erspielte sich Hopfgartens Eric Bechmann-Beier in der U23. Im Viertelfinale hatte er Marcel Wicher vom SV Bad Berka ausgeschaltet. Für die Deutsche Meisterschaft reichte es für Bechmann-Beier damit nicht.

Die Weimarerin Selina Fuhrmann vom SV Carl-Zeiss Jena musste sich mit Rang vier begnügen. © Peter Hansen | Peter Hansen

Bei den Senioren B in Kromsdorf kam Fred-Bodo Kaufmann vom VfB Oberweimar nicht unter die besten Acht und musste sich mit dem zwölften Rang begnügen. Teamkollege Günter Seyfarth kam bei den Senioren C auf einen guten fünften Platz. Sieben Holz fehlten ihm zu Bronze. VfB-Keglerin Karin Kopietz (Seniorinnen B) erwischte keinen guten Tag und landete auf Platz 16. Die Kromsdorferin Käthe Buschtöns verpasste das Finale als Neunte knapp. Hopfgartens Veronika Rettig (Seniorinnen C) landete auf Rang 14.

