Weimar. Die Swim & Run Challenge lockt zur Einstimmung auf die Sommerferien erneut mehr als 450 Schüler nach Weimar.

Das Weimarer Schwanseebad wird am Montag, 17. Juni, wieder von zahlreichen Kindern und Jugendlichen in Beschlag genommen. Grund ist die Fun & Move Challenge, der größte Schulwettkampf Thüringens für die Sportart Triathlon. Gleichwohl werden die Athleten, mal abgesehen vom Wettkampf „Jugend trainiert für Olympia“, lediglich einen Swim & Run absolvieren.

Zwölf Grundschulen, acht Gymnasien und zwei Regelschulen haben sich bei Cheforganisator Christian Bachmann angemeldet. Bei den ersten bis vierten Klassen musste er die Teilnahme reglementieren. „Das hat ganz einfach sicherheitstechnische Gründe, die wir bei zu vielen Teilnehmern nicht mehr gewährleisten können. So gibt es für jede Altersklasse im Wasser nur eine Startwelle und so ist am Ende auch derjenige der Sieger, der als Erstes über die Ziellinie kommt. Im vorigen Jahr kam es da aufgrund mehrerer Wellen zu Missverständnissen“, sagte Bachmann, der sich erneut auf eine große Schar Helferinnen und Helfer vom Schiller-Gymnasium, vom HSV Weimar und von der Stadt Weimar verlassen kann. Der erste Startschuss von Oberbürgermeister Peter Kleine erfolgt um 9 Uhr.