Apolda/Jena. Beim 12-Stunden-Schwimmen in Jena starten gleich drei Vereine aus der Glockenstadt.

Gleich drei Apoldaer Vereine kämpften sich beim 12-Stunden-Schwimmen der DLRG Jena durchs Wasser. Wenngleich die Organisation einiges zu wünschen übrig ließ, konnten einige gute Platzierungen verbucht werden. So gab es in den verschiedenen Altersklassen keine Unterteilung von Männern und Frauen. Die Teilnehmenden über 55 Jahre wurden außerdem alle in eine offene Wertung gepackt.

Auch die Kinder kamen auf ihre Kosten und waren jeweils eine Stunde lang im Becken. Überragende Siegerin war dabei Lani Haupt vom AST Apolda (AK13). Sie kam am Ende auf 3400 Meter. Lange Zeit schwamm sie zusammen mit Fiona Frühauf vom AC Apolda. Diese musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig aus dem Wasser.

Die Staffel des AST Apolda (vier Starter) erreichte insgesamt 39450 Meter und sicherte sich in Jena damit den Sieg. Katja Stanelle und Anke Steinhäuser vom SV Apolda kamen auf die Ränge vier und acht. Monika Fricke vom AC Apolda wurde Sechste.

red