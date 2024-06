Apolda. Glockenstädter starten erfolgreich beim ältesten Ringer-Turnier in Salzgitter. Ein Krankenhaus-Aufenthalt verläuft glimpflich.

Beim ältesten Deutschen Ringer-Turnier in Salzgitter trat eine größere Delegation des KSC Apolda neben 270 weiteren Teilnehmern an. Mit zum Teil erfahreneren Sportlern und auch „Neulingen“ konnten die Voraussetzungen bei den Apoldaern unterschiedlicher nicht sein. Insgesamt gewann man 17 von 38 Kämpfen. Einzig eine Verletzung von Saleh Almassri trübte kurz die gute Stimmung, er konnte seine Kämpfe nicht bestreiten. Er gab jedoch schnell Entwarnung aus dem Krankenhaus und trat die gemeinsame Rückreise mit an. Gold gingen an Otis Genth und Alikhan Arsakaev, Silber an Omid Sayadi. Bronze holten zudem Tamino Wagenknecht, Abdulhadi Sahibzada und Ali Sina Rezaiy.

Zu den Apoldaer Sportlern gesellten sich mit Vitus Genth und Sascha Halm zwei Sömmerdaer Sportler, welche regelmäßig auch in Apolda trainieren. Halm erkämpfte sich Platz zwei, Genth wurde Dritter.

