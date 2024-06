weimar. Der Nachwuchs des HSV misst sich in Gotha mit Thüringens Besten.

Insgesamt sechs Turner und Turnerinnen vom HSV Weimar qualifizierten sich für die Landeseinzelmeisterschaften in Gotha. Für die Altersklasse 8/9 starteten Emma Jensen und Leya Sophia Weber an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden. Dort konnten sie mit Bravour ihr Können unter Beweis stellen und erreichten von 43 Turnerinnen die Plätze zwölf und 15.

In der Altersklasse 10/11 gingen für den HSV Weimar außerdem Felix Höland und Leopold Seifert an den Start. Sie turnten an den Geräten Boden, Pferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Seifert erturnte sich den siebten Platz. Mit nur zwei Punkten Abstand folgte Felix Höland auf dem neunten Platz. Später folgten an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden noch Aria Friedrich und Selina Krause in dieser Altersklasse. Sie bewiesen ihr Durchhaltevermögen und Talent und wurden mit den Plätzen zwölf und 17 bei 39 Teilnehmerinnen belohnt.

red