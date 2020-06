Jens Nölker (links) aus Mühlhausen ist neuer Sportwart im Tischtennis-Bezirk Nordthüringen, der Dingelstädter Rigobert Gessner wurde in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt

Sportbezirk Nordthüringen stellt sich im Tischtennis neu auf

Der Sportbezirk Nordthüringen im Thüringer Tischtennis-Verband (TTTV) hat für die nächsten drei Jahre einen neuen Vorstand. Dabei gibt es im Vergleich zur letzten Legislatur einige wichtige Veränderungen. Während Rigobert Gessner als Vorsitzender die konstante Größe an der Spitze geblieben ist, steht dem erfahrenen Dingelstädter mit Jens Nölker nun ein neuer Sportwart zur Seite.

Der ambitionierte 49-Jährige aus Mühlhausen, in der 3. Bezirksliga beim SV Blau-Weiß aktiv, hat sich seine Sporen bisher in der Vereinsarbeit und in den letzten Jahren vor allem im Vorstand des Kreisfachverbandes Unstrut-Hainich (KFV) verdient. Schwerpunkte seines Wirkens sollen unter anderem die weitere Verfeinerung der Organisation des Punktspiel- und Turnierbetriebes sowie die technischen Herausforderungen der tischtennisspezifischen Ergebnisportale sein.

Neue Doppelspitze im Ressort Öffentlichkeitsarbeit

Neu ist ebenfalls eine Doppelspitze im Ressort Öffentlichkeitsarbeit – Thomas Rudolph (Apfelstädt) und Thomas Stecher (Mühlhausen) folgen auf Markus Diederich (Erfurt), der für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung gestanden hatte. Zielstellungen sollen sein, dem Tischtennissport in den regionalen und lokalen Printmedien wieder zu mehr Präsenz zu verhelfen, aber auch den eigenen Internetauftritt regelmäßig mit aktuellen Inhalten zu versorgen.

Komplettiert wird das Nordthüringer Team durch die über viele Jahre bewährten Vorstände Elke Kühne (Finanzen/Ballhausen), Anja Klein (Schiedsrichterwesen/Friedrichroda), Harald Biess (Seniorensport/Heiligenstadt), Thomas Rasemann (Nachwuchs/Mühlhausen) und Stefan Ullrich (Breitensport/Friedrichroda). Daniel Knospe (Niederorschel), Wolfgang Nicolai (Nordhausen), Wolfgang Gessner (Arnstadt), Stephan Korn (Waltershausen) sowie Heiko Schneider (Greußen) stehen dem Vorstand in der Funktion als Staffelleiter erneut zur Verfügung.

Baumgardt und Schuchardt für den Pokal verantwortlich

Für das Ressort Pokal zeichnen sich Karl-Heinz Baumgardt (Erfurt) und Daniel Schuchardt (Herbsleben) verantwortlich. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand, den Staffelleitern und den Pokal-Verantwortlichen. Wir begeben uns schon ein Stück weit auf neue Wege“, erklärte Rigobert Gessner auf der Sitzung des Sportausschusses Nordthüringen im Mühlhäuser Puschkinhaus.

Die Tagung hatte im Vorfeld einige Hürden zu nehmen. Nicht nur, dass ein Hygienekonzept erstellt und entsprechend eingehalten werden musste, so wurde auf den turnusgemäßen Bezirkstag mit Delegierten aus allen Nordthüringer Tischtennis-Kreisen verzichtet, um die Anzahl der Teilnehmer so klein wie möglich zu halten.