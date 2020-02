Sportgericht entscheidet Mittwoch über Pokalbeschwerde

Das Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes verhandelt am Donnerstag die Beschwerde des Fußball-Oberligisten FSV Martinroda gegen die Entscheidung des Spielausschusses, den im Viertelfinale ausgeschiedenen SV 1879 Ehrenhain zum Halbfinale im Landespokal zuzulassen. Ehrenhain verlor im Viertelfinale gegen den FC Rot-Weiß Erfurt 1:4, der kurz vor der Halbfinal-Auslosung seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückzog. Ehrenhain wurde mit Heimrecht dem FSV Martinroda zugelost.

„Diese Entscheidung des Verbandes ist ein bundesweites Novum. Wir finden es nicht fair. Nach unserer Auffassung steht in den Statuten eindeutig, dass Mannschaften, die verloren haben, eben auch aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind“, sagte FSV-Präsident Andreas Hergert im Ergebnis einer außerplanmäßigen Vorstands-Sitzung. Gestützt wird die Beschwerde des FSV, die mündlich verhandelt wird, auf einem Vermerk in den Pokal-Durchführungsbestimmungen des TFV für den Landespokal 2019/20, wonach eine Mannschaft, die einmal verloren hat, aus dem Wettbewerb ausscheidet (Punkt 4.1 unter Grundsätze). Die Verfahrensweise des Thüringer Fußball-Verbandes in dieser Sache sei nicht rechtens. Man sei der Meinung, dass dem SV 1879 Ehrenhain kein Startrecht im Halbfinale zustünde. „Ganz klar, wir wollen ein Freilos. Es geht einfach um Gerechtigkeit, aber natürlich würden wir auch bei einem negativen Urteil das Halbfinale spielen und werden alles dafür geben, ins Finale zu kommen“, sagte der FSV-Präsident. Martinroda kritisiert aber auch die Verfahrensweise des TFV, bei den verblieben drei sportlich qualifizierten Halbfinalisten keine Meinung eingeholt zu haben und beklagt Einnahmeverluste durch ein fehlendes attraktives Heimspiel im Halbfinale.

So geht Mittwoch das Landespokal-Halbfinale schon vorab in die Verlängerung. Es geht um einiges. Die beiden Halbfinal-Verlierer bekommen 3000 Euro, dem Finalisten stehen bereits 10 000 Euro zu.