Sportlerball Jena: Kollektive Verzückung und ein bisschen Philosophie

Stefan Brünner fand die richtigen Worte. Ja, gen Ende hingen wohl fast alle Gäste des Sportlerballs an den Lippen des Trainers des LC Jena. Okay, die Nachwuchsbasketballer von Science City Jena bevorzugten auf der Empore eher den Blick auf das Smartphone, dergleichen sei der Jugend nicht übel genommen, doch ansonsten lauschten alle Anwesenden gar anmutig der Laudatio, die Stefan Brünner auf seine Ehefrau Franziska da am Sonnabend hielt. Nur wenige Augenblicke zuvor wurde die Leichtathletin des LC Jena zur Sportlerin des Jahres gewählt. Die kleine Rede nun, welche der Gatte da zum Besten gab, war nicht nur eine simple Hommage an die Leistung und zahlreichen Titel seiner Frau im vergangenen Jahr. Vielmehr besaß sie auch eine durch und durch private Dimension. Denn nachdem er die Erfolge seiner Frau noch einmal Revue geschehen ließ, quasi der Trainer dominierte, kam der Ehemann, der Partner zu Wort. „Franziska, ich verneige mich auch als Ehemann vor dir. Ja, ich möchte mich dafür bedanken, dass ich dich auf dieser Reise begleiten kann. Ja, dass ich das erleben darf. Das ist für mich außergewöhnlich.“ Kollektive Verzückung breitete sich da plötzlich im ausverkauften Volksbad aus. Ja, es war zweifelsohne der emotionalste Moment des Abends. Applaus, Applaus.

Doch damit nicht genug. Besitzt doch Franziska Brünner, die u.a. den 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft W35 über 1500 m belegte und auch sechsfache Thüringer Landesmeisterin in ihrer Altersklasse über 100 m, 200 m, 400 m, 800 m und 10 km und auch im Cross ist, eine nicht ganz alltägliche Sportler-Vita. Bei der Sichtung im Rahmen des Sportunterrichts in der DDR kam man zu dem Ergebnis, dass sie für Schwimmen und Rudern prädestiniert sei, berichtete die 39-Jährige. „Ich habe mich da aber nie wohlgefühlt. Ich sollte eigentlich auch viel größer werden, was dann jedoch nicht eintrat.“ Beizeiten fand sie jedoch ihre wahre Passion in Sachen Sport: das Laufen. Immer wieder ging sie laufen, absolvierte schließlich mit 15 Jahren (1995) erstmals einen Halbmarathon, musste jedoch fünf Jahre später krankheitsbedingt ihre Laufschuhe an den Nagel hängen. Der Grund dafür war das so genannte Piriformis-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine Blockade im Bereich der Beckenknochen, die in jenen Tagen jedoch nicht diagnostiziert wurde. „Ich konnte damals keinen Schritt mehr machen. Heute können das Physiotherapeuten problemlos beheben“, erinnerte sich Brünner. 14 Jahre konnte sie ihre Passion nicht ausüben, doch sie habe immer das Verlangen nach dem Laufen verspürt. „Ich habe immer gemerkt, dass ich laufen will, ja muss.“

Dass sie ihre Leidenschaft nach Jahren der Entbehrung wieder ausüben kann, hat sie auch ihrem Mann zu verdanken, der der Überzeugung war, dass man besagte Blockade beheben kann. Es folgte ein Jahr Rückentherapie – mit Erfolg, Franziska Brünner konnte sich 2015 wieder dem Laufen widmen. Doch an dieser Stelle hört ihre Geschichte nicht auf, zog sie doch 2017 erstmals in ihrem Leben Spikes an. Sie wechselte auf die Bahn – ebenfalls mit Erfolg. Und was war eigentlich ihr sportlicher Höhepunkt 2019? „Der 3. Platz beim internationalen Läuferzehnkampf in Sömmerda an Himmelfahrt. Da absolviert man alle Bahn-Läufe von 60 bis 10 000 m binnen vier Tagen.“

Franziska Brünner war aber nicht die einzige Vertreterin aus den Reihen des LC Jena, die am Sonnabend ausgezeichnet wurde. Vor ihr durfte sich bereits Rico May über die Auszeichnung Trainer des Jahres freuen, der jedoch im Moment seines Triumphs noch nicht zugegen war, da er sich noch auf der Rückreise von der deutschen Hallenmeisterschaft in Leipzig befand, wo er vier LCJ-Akteure betreute. Als er später auf die Bühne gebeten wurde und der ihm gewidmete Film lief, mangelte es nicht an Applaus. „Ich bin schon mal Zweiter geworden. Dass ich jetzt gewinne, stimmt mich sehr froh, zumal es ja auch eine Sympathie-Wahl ist, nicht allein die Erfolge zählen“, sagte May, der sichtbar unrund lief. Ja, bei dem Wettkampf in Neubrandenburg vergangene Woche habe er aus der Kalten einen Spurt hingelegt, weil er noch schnell etwas holen wollte – und sich verletzt. „Ich habe quasi das gemacht, was ich meinen Athleten immer untersage“, streute May Asche auf sein Trainer-Haupt. Am Sonntag in der Früh musste er zudem wieder gen Leipzig aufbrechen.

Ebenfalls gen Messestadt musste am Sonntag auch Max-Ole Klobasa vom LC Jena aufbrechen, der dort in das Wettkampf-Geschehen bei den Hallenmeisterschaften eingriff. Er harrte dann auch nicht sonderlich lange am Sonnabend im Volksbad aus, doch als er zum Nachwuchssportler des Jahres 2019 gewählt wurde, stand der frischgebackene U23-Hallenmeister im Dreisprung natürlich auf der Bühne. „Das ist absolut verdient. Zum einen ist er ein Sympath, zum anderen hat er eine ganz tolle sportliche Entwicklung genommen. Morgen tritt er noch bei den Erwachsenen im Dreisprung an, er gehört damit zu den Besten des Landes“, sagte Rico May am Sonnabend mit vernehmbarem Stolz über seinen Schützling. Eine Bronze- oder gar Silbermedaille sollte für Klobasa im Bereich des Möglichen liegen.

Gen Ende wurd es dann noch einmal so richtig voll auf der Bühne, als die Mannschaft des Jahres gekürt wurde. Da trafen plötzlich die Bogenschützen des SV GutsMuths Jena auf die USV-Delegation der Rhythmischen Sportgymnastik, die Florettmannschaft des FSC Jena auf den männlichen Nachwuchs im Gerätturnen der TSG Jena oder die Orientierungsläufer des USV.

Das zahlenmäßig größte Team stellten jedoch die U16-Basketballer von Science City Jena. Gut 20 Mann marschierten da durch das Volksbad gen Bühne. Ein wahrlich beeindruckender Anblick, quasi das Doppelte des Wu-Tang Clans. Und am Ende durften die ehemaligen Schützlinge von Torsten Rothämel die Auszeichnung „Mannschaft des Jahres“ bejubeln. „Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, da ja in der Regel Nachwuchsmannschaften nicht so präsent sind wie die der Erwachsenen. Das ist zweifelsohne ein einmaliger Erfolg, den sich die Jungs dank ganz viel harter Arbeit verdient haben. Es ist eine riesige Auszeichnung“, betonte Rothämel.

Bringt so ein großer Kader nicht auch Probleme mit sich? „Jeder Spieler bekam seine Chance, jeder erhielt die Möglich zu spielen, zumal wir auch in unterschiedlichen Wettbewerben antraten und dank des umfangreichen Kaders rotieren konnten“, erläuterte Rothämel. Alle hätten für den Traum namens Meisterschaft mitgezogen – eben auch jene, die nur bedingt im Rampenlicht standen. Und dann schwärmte Torsten Rothämel noch einmal von jenem Wochenende im Mai, als es in Jena im K.o.-System um die Meisterschaft ging. Im Halbfinale besiegte Science City Alba Berlin – und zwar zum zweiten Mal in der Saison. „Die Jungs haben damals ein sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn es nicht immer hochklassig anzuschauen war, da der Kampf dominierte, schließlich wollten beide Teams ins Finale. Doch am Ende haben wir dem Favoriten den Schneid abgekauft“, erinnerte sich der Ex-Coach, dessen Team im Finale am FC Bayern München scheiterte. Das jetzige JBBL-Team von Science City ist naturgemäß nicht mehr identisch mit jenem der vergangenen Saison, da die Jahrgänge wechseln. Das aktuelle Team ist ein Jahr jünger, sei laut Rothämel aber auch gut dabei, habe es doch ebenfalls Alba Berlin geschlagen und sich für die Play-offs qualifiziert.

Ach ja, während der Laudatio auf die Basketballer wurde dann auch noch die Metaebene des Sports ein wenig beschworen. Dafür war JBBL-Coach Tino Stumpf verantwortlich, der sich auf den britischen Schriftsteller und Dichter Rudyard Kipling (1865–1936) berief. Ein Vers aus seinem Gedicht „If“ aus dem Jahr 1895, der den Eingang zum Centre Court in Wimbledon ziert, bot er dar. In diesem heißt es: „Wenn du mit Sieg und Niederlage umgehen kannst / Und diese beiden Blender gleich behandeln kannst“.

Für Tino Stumpf spiegelt sich in jenen Worten von Kipling die Essenz des Sports wider, die ewige Dualität von Sieg und Niederlage. Stumpf bezog besagte Worte jedoch auch auf seinen Vorgänger Rothämel, der viele Jahre die Geschicke der Jugendmannschaft leitete – und zwar in guten wie eben auch in schlechten Tagen. Er sei der „Vater des Erfolgs“.

Sieger 2019

Trainer: 1. Rico May (LC Jena), 2. Torsten Rothämel (Science City Jena), 3. Michael Schubert (SC HzweiO Jena)

Nachwuchssportlerin: 1. Leonie Fricke (LadyBaskets Jena), 2. Nele Schowtka (HBV Jena 90), 3. Emma Till (SC HzweiO Jena)

Mannschaft des Jahres:

1. JBBL (Science City Jena), 2. Tanzpaar E. und D. Müller (Tanzclub Kristall Jena). 3. Bogenschießen (SV GutsMuths Jena)

Nachwuchssportler des Jahres: 1. Max-Ole Klobasa (LC Jena), 2. Luca Mikolajczak (USV Jena), 3. Jan Madejczyk (KSC Motor Jena)

Sportlerin des Jahres: 1. Franziska Brünner (LC Jena), 2. Michelle Kroppen (SV GutsMuths Jena), 3. Lena Jacke (Tauchclub Jena)

Sportler des Jahres:1. Tom Meier (LC Jena), 2. Sebastian Triller (HBV Jena 90), 3. Sören Lösch (USV Jena)