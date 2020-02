Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kyffhäuserkreis sucht seine Sportler des Jahres

Seit einigen Tagen können im Kyffhäuserkreis wieder die beliebtesten Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften gewählt werden. Anders als in den vergangenen Jahren aber nicht mehr mit dem Stimmzettel (Coupon) in unserer Zeitung. Dies ist in diesem Jahr den Amtsblättern vorbehalten. Aber auf der Onlineplattform des Kyffhäuser Kreissportbundes sind alle Nominierten zu finden. In sechs verschiedenen Kategorien können Sie für Ihren Favoriten abstimmen: Für Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften, Nachwuchssportlerinnen, Nachwuchssportler und Nachwuchs-Mannschaften können Sie jeweils höchstens ein Kreuz setzen.

Die Sportlergala, die am 27. März ab 19 Uhr wie gewohnt im Burghof Kyffhäuser stattfinden wird, gehört dann zum Höhepunkt, bei dem die Ergebnisse den Nominierten präsentiert werden. Das Rennen um die vorderen Plätze ist eröffnet. Auch in diesem Jahr wird der Kreissportbund mit einen prominenten Gast überraschen. Im vergangenen Jahr war Sven Fischer zu Gast. Der sympathische Ex-Biathlet, der unter anderem 2006 in Turin Olympiagold holte, beantwortete viele Fragen und stand für Fotos zur Verfügung. Nachwuchssportler: Emily Fischer (Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen), Hanna Schwalm (SV Glückauf Sondershausen, Gerätturnen), Leoni Bernhardt (Karate Kwai Sondershausen), Selma Hesse (SV Glückauf Sondershausen, Leichtathletik). Nachwuchssportler: Eddy Strotzer (SV Glückauf Sondershausen, Gerätturnen), Lukas Günther (SV Glückauf Sondershausen, Leichtathletik), Maurio Hopf (Karate Kwai Sondershausen), Simon Minalga (Tennisverein Blau-Weiß Sondershausen), Sixten Siegmann (JSC Stotternheim, Wohnort Bad Frankenhausen, Judo). Nachwuchsmannschaft: AC Germania Artern (Ringen), C-Junioren (Eintracht Sondershausen, Fußball), F-Junioren (SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen, Fußball), A-Junioren (SV Blau-Weiß Greußen, Fußball), 3. Mannschaft (SV Glückauf Sondershausen, Gerätturnen). Sportlerin: Christina Dörre (Schützengesellschaft Rockstedt), Elke Rasch (SV Glückauf Sondershausen, Kegeln), Nancy Wittig (Arterner Leichtathletikverein). Sportler: Christian Freckmann (Schützengesellschaft Rockstedt), Gerald Röhricht (SV Kyffhäuser, Leichtathletik), Karl Träger (Ruderclub Roßleben), Nico Wojna (Kyffhäuser Karate Dojo), Pascal Göbel (AC Germania Artern, Ringen). Mannschaften: 1. Herren Germania Artern (Ringen), Senioren KSV Roßleben (Kegeln), 1. Herren SV BW Greußen (Fußball), Herren SV Rot-Weiß Wiehe (Volleyball).