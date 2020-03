Sportlerwahl im Altenburger Land: Annett Sarich

Im Nachwuchsbereich der Leichtathleten des SV Lerchenberg Altenburg ist Annett Sarich als Übungsleiterin nicht mehr wegzudenken. Seit über 15 Jahren ist die 50-Jährige bei der Betreuung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen aktiv.

„Daran ist auch meine Tochter Lisa schuld, die damals schon beim SV Rositz aktiv war. Damals herrschte dort Trainermangel und man hat mich gefragt, ob ich mich einbringen könnte. Das habe ich sehr gern gemacht und niemals bereut.“

2006 erlangte Sarich die Trainerlizenz und blieb auch 2015 treu, als sich die Rositzer Leichtathleten mehrheitlich dem SV Lerchenberg anschlossen.

„Das ist ein toller und familiärer Verein, wo die Arbeit viel Spaß macht“, sagt sie voller Überzeugung. Über zehn Jahre lang betreute sie sogar zwei Gruppen – eine in der Leichtathletik und eine im Tanzen. Aktuell liegt Annett Sarichs Aufgabenschwerpunkt in der Betreuung der Kleinsten im Kindergarten- und Grundschulalter. 20 bis 25 quirlige Knirpse gehören der Truppe an, die die Trainerin jeweils montags zum Training bittet. Ist das manchmal auch ein wenig, wie den berühmten Sack Flöhe hüten?

„Das kann man schon so sagen. Aber das Faszinierende ist dabei doch, die Entwicklung der Kinder zu beobachten und auch mitzugestalten.“. Verwunderlich ist in so einem jungen Alter der Akteure nicht, dass dort vorwiegend Grundlagenarbeit im Trainingsplan steht. „Die Kinder sollen sich ausprobieren und sind immer mit Begeisterung dabei.“