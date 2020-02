Sportlerwahl im Altenburger Land: Duo Winkler/Zetzsche

Vinzenz Winkler und Jonas Zetzsche können wohl mit Fug und Recht als Erfolgsduo bezeichnet werden. Seit 2015 sind die beiden Radballer des SV Blau-Gelb Ehrenberg ein eingespieltes Team und eilen von Erfolg zu Erfolg: So stand im abgelaufenen Jahr etwa jeweils ein erster Platz im Thüringenpokal und bei der Landesmeisterschaft zu Buche. Zwischen 2017 und 2019 waren Vinzenz und Jonas im Junioren-Nationalkader des BDR eingegliedert, in der laufenden Oberliga-Saison belegen die beiden derzeit den zweiten Rang. Für ihren Sport nehmen die 18-Jährigen auch so manche Hürde in Kauf: Während für Außenspieler Vinzenz, der derzeit die 12. Klasse am Altenburger Friedrichgymnasium besucht, der Weg zum Training kurz ist, reist Jonas einmal pro Woche rund 105 Kilometer pro Strecke aus Saalfeld an, wo er auch seine Liebe zum Radball entdeckte. Wenn er nicht auf dem Feld steht, studiert der Torwart in Jena Sport und Geografie auf Lehramt. Trainer Dieter Rademann jedenfalls findet nur lobende Worte für seine Schützlinge: „Sie sind sehr ehrgeizig und zeigen enormen Fleiß im Training“, ist er hörbar stolz auf das Duo.