Sportlerwahl im Altenburger Land: Isabel Schmidt

Dass man im Sport mit großem Erfolg auch eine zweite Karriere starten kann, beweist Isabel Schmidt als Leichtathletin beim SV Lerchenberg in Altenburg.

„Ich war schon in meiner Jugendzeit aktiv und auch recht erfolgreich. Früher war dies speziell im Hammerwurf“, erzählt die 31-Jährige. Aber auch die anderen technischen Disziplinen waren ihr beileibe nicht fremd. Allerdings trat mit 17 die sportliche Laufbahn erst einmal in den Hintergrund.

Berufsausbildung und später die Familie gingen erst einmal vor. Was Isabel Schmidts Faible für die Leichtathletik aber nie schmälerte. Kein Wunder, sprechen doch schon die Erfolge aus dem ersten Karriereteil für sich. Nicht nur das Sportgymnasium besuchte die Athletin. Sie holte unter anderem auch bei den Deutschen Meisterschaften im Hammerwurf einen vierten Rang.

Um 2015 herum erlag Isabel dann sozusagen wieder den sportlichen Lockungen ihres SV Lerchenberg. „Klar bin ich auch ehrgeizig“, lacht Schmidt. Und dieser Neustart gelang beeindruckend. Auch, weil das Klima im Verein ein so gutes ist.

„Dort geht es familiär zu, jeder ist herzlich willkommen.“ Was sich auch in Isabels Schmidts sportlichen Erfolgen des Vorjahres spiegelt: Sowohl mit der Kugel als auch mit dem Diskus wurde sie in der AK 30 Thüringer Landesmeisterin. Und sportliche Ziele gibt es durchaus noch: Die Deutschen Meisterschaften der AK 35. „Da will ich auf jeden Fall hin.“