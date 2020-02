Sportlerwahl im Altenburger Land: JSG Altenburger Land

Jene Jungen, die bei der C-Jugend im Handball bei der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Altenburger Land aufliefen, wagten einen Schritt auf Neuland. Denn in der JSG spielen sowohl Spieler vom SV Aufbau Altenburg wie vom Landsportverein Ziegelheim in einem Team, die einst als Konkurrenten galten.

Aber wie dieses Zusammengehen funktionierte, nötigt auch Trainer Jörg Rudolph, der das Team 2019 übernahm, allerhöchsten Respekt ab: „Ich muss den Jungs ein ganz großes Lob machen. Da stimmte sofort die Chemie. Und die Jungs legen sich alle ins Zeug und es stimmt auch die Disziplin. Im Training wie im Spiel, was im Alter von 13 bis 14 Jahren nicht immer so sein muss“, so der Trainer, der deshalb keinen Namen besonders hervorheben will. Besagter C-Junioren-Jahrgang heimste auch die entsprechenden Erfolge ein. In der Landesliga gab es zum Saisonauftakt gegen den größten Rivalen Eisenberg zwar eine Auftaktniederlage. „Aber dann marschierten die Jungs ohne einen weiteren Punktverlust zum Staffelsieg durch die Liga, was es seit acht Jahren im Kreis nicht mehr gab.“