Sportlerwahl im Altenburger Land: Luzie Hanousek

Ins Schwarze zu treffen, ist für Luzie Hanousek sozusagen Alltagsgeschäft. Denn die 21-Jährige hat beim SV Lucka 90 schon beizeiten den Schießsport als ihre große Leidenschaft entdeckt. „Das war vor gut elf Jahren“, erzählt die BWL- und Marketingstudentin in Leipzig, die aber trotz des Studiums ihrem Luckaer Verein die Treue hält.

„Wegen des guten Klimas und der Bedingungen hier. Außerdem ist Wolfgang Schuhknecht für mich wie ein sportlicher Ziehvater“, sagt Luzie. Ganz klassisch mit Luftdruckwaffen hat sie als Mädchen angefangen – später kam das Kleinkaliber hinzu. Was aber macht ausgerechnet den Schießsport für eine junge Frau so faszinierend?

„Man ruht förmlich in sich und kann sich super konzentrieren. Das hilft auch in anderen Lebenslagen“, sagt sie voller Überzeugung. Und nicht selten steht am Ende einer solchen Phase der Konzentration ein Treffer in die berühmte Zehn. Das belegen die sportlichen Erfolge der Schützin. Unter anderen kommen da in den unterschiedlichsten Disziplinen schon etliche Kreis- und Landesmeistertitel zusammen.

Zweimal war Luzie bei den Deutschen Meisterschaften dabei. Besonders titelreich lief für Luzie das Jahr 2019, als sie bei den Thüringer Landesmeisterschaften gleich fünfmal mit Gold dekoriert ganz oben auf dem Podest stand. Und satt ist die 21-Jährige noch keineswegs. Noch mal bei den Deutschen Meisterschaften starten ist das große Ziel.