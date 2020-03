Sportlerwahl im Altenburger Land: Schützen des SV Lucka 90

Die winzige „Zehn“ auf der Scheibe hat das Herrenteam des SV Lucka 1990 im Vorjahr besonders oft erfolgreich anvisiert und getroffen.

Das zeigen die Erfolge der drei erfahrenen Sportschützen: Dreimal wurden sie Thüringer Landesmeister und siegten zudem beim Landespokal. Hinzu kommen für Wolfgang Schuhknecht, Lutz Trenkmann und Hartmut Dethloff diverse Turniersiege im Jahr 2019 mit dem Luftgewehr sowie mit der Kleinkaliberwaffe.

„Um bei solchen Wettbewerben ganz vorn zu landen, braucht es Konzentration, Zielstrebigkeit und auch gutes Material. Trainingsfleiß darf natürlich auch nicht fehlen“, zählt Vereinsurgestein Wolfgang Schuhknecht auf.

Er ist mit seinen 81 Jahren auch das mit Abstand älteste Teammitglied und trifft als sportlicher Leiter die Auswahl der Mitglieder. Aber auch die beiden anderen sind schon im gestandenen Ü60-Alter. „Selbstverständlich muss auch die Chemie in der Mannschaft stimmen, was konkret auch so ist.“