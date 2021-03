Sportliche Runde im Schwarzatal geplant

Bad Blankenburg. Kreissportbund Saale/Schwarza arbeitet an Angebot für kleine Kinder in den Osterferien

Wandern in Familie – so die Idee des Kreissportbundes (KSB) Saale/Schwarza, mit dem die Sportorganisation in den bevorstehenden Osterferien den Nachwuchs in die Natur locken will.

„Wir werden im Schwarzatal eine kleine Runde vorbereiten“, sagt Kreissport-Jugendkoordinatorin Beate Breuer. Diese soll etwa 1,5 Kilometer lang sein und mit bis zu zehn kleinen sportlichen Aufgaben gespickt sein. „Vornehmlich wird es ein Angebot für kleine Kinder sein, die die Runde mit ihren Eltern absolvieren können“, sagt Vereinsberaterin Consuela Barth.

Die jungen Leute sollen neben dem Wandern an der frischen Luft beispielsweise auf einem Baumstamm balancieren, natürlich eine österliche Hüpf-Aufgabe bekommen oder auch einen „Hahnenkampf“ absolvieren. Die Aufgaben werden an den jeweiligen Stationen erklärt und man kann Punkte sammeln. Nach dem Absolvieren der Runde wirft man die Punktekarte am Ziel ein und kann sich über eine Teilnahmeurkunde sowie ein kleines Geschenk freuen.

„Wir haben diese kleinen Präsente für etwa 100 Kinder vorbereitet“, umreißt Consuela Barth die Hoffnungen auf eine dreistellige Teilnehmerzahl. „Aber auch wenn nur 20 bei dieser Premiere mitmachen, sind wird zufrieden“, sagt die Vereinsberaterin. Denn es ist durchaus denkbar, dass man diese Idee auch auf andere Altersklassen ausdehnt.

„Warum soll das beispielsweise nicht auch für Senioren, dann vielleicht ein paar Kilometer länger, möglich sein“, sagt Barth und blickt damit schon etwas voraus.

Das kleine sportliche Angebot soll natürlich nicht dauerhaft, sondern vielmehr befristet sein: „Wir werden voraussichtlich am 27. März, pünktlich zum Beginn der Osterferien, den Parcours freigeben“, sagt Beate Breuer. Zwei Wochen später, wenn die Ferien zu Ende sind, soll auch diese Premiere zu Ende sein.

Und beim KSB hofft man, dass das Angebot zwar gut angenommen wird, aber das sportliche Leben nicht nur für die kleinen Kinder bald wieder im Verein möglich ist.