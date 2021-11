Sportliches Thüringen knackt die 2000

Erfurt. Der Facebook-Sportkanal der TA/OTZ/TLZ erfreut sich steigender Beliebtheit. Wir fragten User nach dem Mehrwert und erhielten viel Lob, aber auch wertvolle Hinweise.

Marcel Krieghoff kann gut damit leben, auch mal auf die Schippe genommen zu werden. „Korb von der Frau trotz Platz eins“, war nach seinem Sieg beim Legends of Cross bei uns zu lesen – seine Luise wollte den verschmutzten Ausdauersportler nicht ins Auto lassen. Für den 37-jährigen Altersklassen-Zweiten der jüngsten Berglauf-WM hat Sportliches Thüringen, der Facebook-Sportkanal der TA/OTZ/TLZ, einen positiven Effekt in Sachen medialer Präsenz: „Die Artikel über mich werden richtig gut wahrgenommen, ich bekomme sehr viel Rückmeldung“, meint er.

Krieghoffs Kollege aus der Läuferszene, der Rudolstädter Extremläufer Charles Franzke, empfindet Sportliches Thüringen als „eine schöne Plattform, um sich über die ganze Bandbreite des Thüringer Sports zu informieren“. Für ihn seien vor allem die vielen Hintergrundinformationen ein Grund, die Seite zu abonnieren: „Die Ergebnisse kann ich mir im Zweifel anderswo besorgen, nicht aber das, was dahinter steckt.“

Für Trainer kann es auch den positiven Effekt haben, sich über Konkurrenten zu informieren. So meint etwa Mario Kühne, Coach des Handball-Thüringenligisten SV Hermsdorf: „Bei Sportliches Thüringen erfahre ich einiges über den Handball im Freistaat, zum Beispiel unsere Konkurrenz in Eisenach, Mühlhausen oder Suhl. Das ist hilfreich.“

Auch Weggezogene nutzen Angebot, um sich über Sport in der Heimat zu informieren

Tischtennisspieler Andreas Wenzel vom TTV Hydro Nordhausen findet es gut, dass der Fokus nicht nur auf „König Fußball“ liegt. „Mir gefällt, dass über so viele unterschiedliche Sportarten berichtet wird, die es genauso verdient haben, öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagt Wenzel.

Doch nicht nur in Thüringen aktive Sportler oder Sportinteressierte nutzen Sportliches Thüringen. Mathias Förster aus Rudisleben im Ilm-Kreis, der früher Fußball beim damaligen SV Arnstadt-Rudisleben spielte, aus dem später der SV 09 Arnstadt wurde, lebt seit einigen Jahren in Berlin. „Ich informiere mich gern und regelmäßig über den Sport in meiner Heimat. Sportliches Thüringen ist diesbezüglich ein übersichtliches, informatives und aktuelles Angebot“, meint der 35-Jährige.

Neben Lob erreichen uns auch Anregungen und Kritik. Handballtrainer Kühne bemängelt etwa, dass er als OTZ-Plus-Kunde die Online-Artikel der TA und TLZ nicht lesen könne. Tischtennisspieler Wenzel wünscht sich Vereinsporträts aus verschiedenen Sportarten.

Hinweise wie diese sind ebenso wertvoll wie Lob. Wir bemühen uns, weiterhin nah am Sport in Thüringen dran zu sein und den Interessen unserer User – inzwischen hat Sportliches Thüringen über 2000 „Likes“ – gerecht zu werden.

Wer Anregungen oder Hinweise für Sportliches Thüringen hat, kann sich per Mail an sport-th@funkemedien.de wenden.