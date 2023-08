Sprinterin Hinze auf Gold-Kurs - Enttäuschung für Vierer

Ist in Glasgow erneut auf Goldkurs: Emma Hinze jubelt in Schottland.

Glasgow Bahnrad-Sprinterin Emma Hinze greift bei der WM in Glasgow nach ihrer nächsten Goldmedaille. Die siebenmalige Weltmeisterin fuhr über 500 Meter in der Qualifikation in 32,850 Sekunden die schnellste Zeit.

Lea Sophie Friedrich wurde in 33,336 Sekunden als Vierte gestoppt und ist ebenfalls in Reichweite zu den Podiumsplätzen wie Teamkollegin Pauline Grabosch (33,371) als Fünfte. Das Finale der besten Acht wird am Freitagabend ausgetragen. Am Donnerstag waren Hinze, Friedrich und Grabosch mit Gold im Teamsprint in die Bahnwettbewerbe gestartet.

Eine Enttäuschung erlebte der deutsche Frauen-Vierer, der vor zwei Jahren noch in Tokio zu Olympia-Gold in Weltrekord-Zeit gefahren war. Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger und Laura Süßemilch fuhren in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung in 4:15,035 Minuten nur die sechstbeste Zeit. Damit ist in der nächsten Runde am Samstag maximal noch der Einzug ins kleine Finale möglich. Der Rückstand auf den erstplatzierten Vierer der Britinnen betrug 4,7 Sekunden.