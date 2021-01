Stadt Arnstadt unterstützte 2020 Sportvereine

Die Stadt Arnstadt unterstützte auch 2020 die Vereine der Kreisstadt gebührend und zahlte auch eine Beihilfe für durch Corona asgefallene Sportveranstaltungen. In dieser Woche wäre der 18. Arnstrom-Cup in der Jahnsporthalle das erste Highlight gewesen. Die Großveranstaltung musste abgesagt werden. Hier zeichnen am 3. Januar 2020 Stadtwerkechef Friedrich Reinhard Wilke (M.) und Renold Jakob (r.) Turniersieger Einheit Rudolstadt und Marco Riemer aus.