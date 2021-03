Weiter geht es am Dienstag: Der Stadtilmer SV startet in der DOSL gegen Bremerhaven II in den Meisterschaftsendspurt.

Arnstadt/Stadtilm In der Deutschen Schach-Online-Liga ist der Bezirksklässler in Runde 6 gegen Bremerhaven II gefordert

Stadtilmer SV am Dienstag in Schach-Online-Liga gefordert

In der Deutschen Schach-Online-Liga geht es für die beiden Vertreter aus dem Ilm-Kreis in die vorletzten Runden. An der Zweitauflage der virtuellen Liga, nehmen wie im Vorjahr Thüringenligist SG Stadtilm/Arnstadt und der Bezirksklässler Stadtilmer SV unter in 13 nach Spielstärke viergleisig aufgestellten Ligen mit 248 Mannschaften teil.