Stadtilmer SV gegen den FC Lachendorf 2:2

Stadtilm. In der Deutschen Schach-Online-Liga gelang dem Stadtilmer SV gegen den FC Lachendorf ein 2:2-Unentschieden in der 9. Liga, Gruppe C. An den vier Brettern ging es knapp zu. Während Mannschaftsführer Jürgen Böttner am Spitzenbrett gegen Pieper und Tobias Herrmann an Brett vier über Aldomani gewannen, verloren in der Mitte sowohl Frank Hunder, wie auch Martin Eschweiler. Stadtilm gewann bisher nur ein Erfolg mit dem 3:1 über Pfullingen III.