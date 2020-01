Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Starker VfR Bad Lobenstein muss nur FCC den Vortritt lassen

Bei der Futsal-Vorrunde der B-Junioren in Neustadt kristallisierte sich von Beginn an ein Zweikampf zwischen dem FC Carl Zeiss Jena II und dem VfB Bad Lobenstein um den direkten Qualifikationsplatz für die Thüringen-Endrunde in Meiningen heraus, den der favorisierte FC Carl Zeiss mit 13 Punkten für sich entschied. Der gegenwärtige Zweite der Verbandsliga behielt gegen Schleiz (2:0), Wismut Gera (2:0), Weimar (3:0) und Jena-Zwätzen (2:0) viermal die Oberhand und ließ nur gegen den VfR Bad Lobenstein beim 1:1 Punkte liegen.

Überhaupt waren die Kurstädter die Überraschung dieser Vorrunde, denn der Kreisoberligist und Hallenkreismeister ließ er alle weiteren Verbandsligisten hinter sich und kann sich als Zweiter mit elf Punkten und 10:3 Toren noch Hoffnungen auf die Endrunde machen. Denn der beste Gruppenzweite aller fünf Vorrunden löst noch die Fahrkarte nach Meiningen.

Kreisoberligist avanciert zur großen Überraschung

„Wir haben nahtlos an die Leistungen in der Vorwoche bei der Hallenkreismeisterschaft angeknüpft. Wir zeigten Entschlossenheit, Einsatzbereitschaft und glänzten auch spielerisch. Dass wir als Kreisoberligist ungeschlagen durchs Turnier marschierten ist aller Ehren wert. Wir haben die Farben des KFA Jena-Saale-Orla und des Oberlands mehr als würdig vertreten. Jena ist verdienter Sieger, es glänzte taktisch und auch das spielerische Verständnis war besser“, so ein mehr als zufriedener Trainer Silvio Sell.

Nach dem 3:1 Auftaktsieg gegen Weimar, ließen die Koseltaler dem FSV Schleiz (4:0) keine Chance und konnten sich auch gegen Gera mit 1:0 durchsetzen. Nur zuvor das Unentschieden gegen Jena-Zwätzen war aus Sicht des VfR ärgerlich. Dagegen zeigte die Sell-Elf beim 1:1 gegen den FC Carl Zeiss noch einmal eine starke Leistung und forderte dem Favoriten alles ab.

Schleiz hadert mit Chancenverwertung

Alle anderen Mannschaften mussten dagegen früh ihre Finalhoffnungen begraben, wie der SV Jena-Zwätzen als Dritter und der FSV Schleiz, der über Platz vier nicht hinaus kam. Vor allem die Rennstädter als aktueller Fünfter der Verbandsliga blieben unter ihren Möglichkeiten. „Wir haben uns viel mehr erwartet. Wir kamen nie ins Turnier rein, haben unsere Chancen nicht genutzt. Die Chancenverwertung war mangelhaft. Nur im letzten Spiel beim 2:0 gegen Weimar haben wir gezeigt, was möglich gewesen wäre“, so das Fazit von Trainer Dirk Hofmann im Nachgang. Das war auch der einzige Sieg der Schleizer.

Bereits nach den Niederlagen zu Beginn gegen Carl Zeiss und Bad Lobenstein war der Finalzug für den FSV abgefahren. In den nächsten Partien gegen Gera und Jena-Zwätzen zeigte sich die Hofmann-Elf zwar in der Defensive stabilisiert, hatte aber auch Ladehemmungen, so standen am Ende zwei torlose Unentschieden in der Bilanz. Auf den weiteren Plätzen folgten die BSG Wismut Gera und die SG SC 1903 Weimar.