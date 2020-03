Start in die Landesklasse-Rückrunde für Greiz und Zeulenroda

Wenn am Sonnabend ab 14 Uhr für den 1. FC Greiz (9./18 Punkte)und die SG FC Motor Zeulenroda (7./19) die Rückrunde der Fußball-Landesklasse startet, geht es für beide Mannschaften an den folgenden 13 Spieltagen bis 13. Juni vorrangig darum, die Spielklasse zu halten.

Vor allem Aufsteiger Greiz muss auf der Hut sein. In den letzten fünf Punktekämpfen gelang nur ein Sieg, die Aufstiegseuphorie scheint verflogen. Bei der ambitionierten BSG Chemie Kahla (6./24), von der man sich im Hinspiel 3:3 trennte, will die Elf von Martin Donath punkten. Kahla hat bislang die meisten Treffer erzielt (42), Enkelmann war mit zehn am erfolgreichsten, wie auch der Greizer Gneupel. Vier Testspiele hatten die Greizer jeweils auf Kunstrasen in der Vorbereitung absolviert. Gegen Motor Marienberg (3:4) und Lok Zwickau (2:4) setzte es Niederlagen, gegen den 1. FC Zeitz und Mülsen St. Niclas wurde jeweils 2:0 gewonnen. Ein Kampfspiel wird die Gäste auf dem Nebenplatz am Dohlenstein erwarten, die Mätzke und Baldrich ersetzen müssen. Nicht anfreunden kann sich der Coach mit der Ungewissheit wegen des Corona-Virus. Der Verband müsste sich klarer bekennen. „Wir bereiten uns auf das Spiel aber so vor, als wenn wir spielen würden“, sagt Donath. Und die Mannschaft freut sich, dass es wieder los geht.

Auch beim FC Motor ist man heiß auf den Auftakt. Trainer Martin Lenßner kann personell aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Kotlinsky und Sengewald ist alles an Deck, hat alles akribisch und konzentriert trainiert. Viel Wert legten die Trainer in der Vorbereitung auf Fitness und Kondition. Die Ergebnisse der Vorbereitung mit einem Sieg (Gera-Pforten/A), einem Remis (Treuen/2:2) und die beiden 1:2-Niederlagen in Oelsnitz/V. und Gößnitz seien zweitrangig, sagt Lenßner.

Wichtig war, zu sehen, wie das im Training Geübte umgesetzt wird. Gegner TSG Kaulsdorf wird ein undankbarer sein. Mit sechs Punkten bisher und Platz 13 will die TSG ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt nutzen. Mit der entsprechenden Einstellung und Kampfgeist will Motor gut aus der langen, viel zu langen, Winterpause kommen. Das Hinspiel gewann Motor 3:1, lag nach 20 Minuten 3:0 vorn. Den Gegner aber zu unterschätzen, sollte Zeulenroda vermeiden.