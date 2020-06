Mühlberg/Wenigenlupnitz. Am Wochenende finden Turnier in Mühlberg und Wenigenlupnitz statt.

Startschuss für Thüringer Golftrophy 2020

Mit einer Doppelveranstaltung auf den Anlagen in Mühlberg und Wenigenlupnitz wird am Wochenende die Thüringer Golftrophy 2020 eingeläutet. Zum lockeren Einstieg in die Wettkampfsaison haben die Veranstalter für Samstag beim Golfclub Drei Gleichen in Mühlberg einen „Chapman-Vierer“ ausgeschrieben. Bei diesem Spielmodus treten Teams mit je zwei Spielern an, die ab dem zweiten Schlag abwechselnd einen Ball schlagen, bis dieser eingelocht ist. 24 Stunden später geht es beim Golfclub Eisenach mit dem Einzel im Stableford-Modus weiter. Bei dieser speziellen Zähl-Variante fällt ein schlechtes Ergebnis an einem Loch nicht ins Gewicht und es beschleunigt den Turnierablauf.

Benefizpartner der Golftrophy sind auch in diesem Jahr die Sportler für Organspende, die sich für die Kinderhilfe Organtransplantation (KiO) in den Dienst der guten Sache stellen. Vor Ort in Mühlberg wird am Samstag KiO-Botschafter Klaus Wolfermann (Speerwurfolympiasieger von 1972) sein.

Um in die Gesamtwertung der Golf-Trophy zu kommen, sind drei Turnierstarts nötig. Zur Auswahl stehen bis Ende August insgesamt 15 Wettbewerbe in Thüringen, Sachsen und Bayern. In Thüringen finden weitere Turniere der Serie am 18. Juli in Gera und am 8. August in Erfurt statt. Auf die Gesamtsieger der fünf verschiedenen Klassen warten Reisen ins Golfresort „El Ropido“ in Andalusien.

Weitere Informationen unter: www.golftrophythueringen.de